賴總統稱在野獨裁 學者：行政機關不執法等同宰制立法權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回爭議法案，他願赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰昨日拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統昨日深夜也發布錄影談話，指國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。學者分析，若行政機關可自行不執行其認為違憲的法律的話，等於行政權可以宰制立法權，從過去的大法官釋字來看，立法程序要達到明顯重大瑕疵而無效的，機率並不大。

在卓榮泰決定不副署財劃法修正案後，賴清德也以錄影發表談話，表示國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。

賴清德說，包括強行推動洗產地、貪汙助理費除罪化、初選賄選行為合法化等，這一系列加速推動的濫權立法，這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益、社會的公平正義，將陷入立即危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均說，獨裁是指沒有任何法制的拘束跟制衡，可自行行使權力而不受規範，「在野獨裁」不太可能成立，在野黨只掌握國會，並沒有控制行政部門，立法院三讀通過法案後，還是要有行政權、行政機關的配合，行政機關依法行政。

紀和均表示，當立法院或在野黨根本無法控制行政部門時，也就是立法權不能直接擴張到行政機關時候，不會有獨裁的問題，因為叫不動行政部門，不會有在野獨裁或國會獨裁。賴清德所講的在野獨裁，只是政治口號，憲法學並無此概念。

紀和均指出，目前最大問題是，依法行政裡有兩個概念，一個是法律優位，另一是法律保留。若行政機關可自行不執行其認為違憲的法律的話，等於行政權可以宰制立法權。有人質疑沒有實質討論並尊重少數意見，其實從大法官釋字第342號解釋來看，立法程序要達到明顯重大瑕疵而無效的，機率並不大，要認定不太容易。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，一般很少會看到執政黨指責在野陣營「獨裁」，畢竟在野監督執政是民主政治的常態，縱有過度監督或淪為意氣之爭，也不致於產生在野「獨裁」的情況，畢竟行政權是掌握在執政當局手中，立法權頂多與行政權相抗衡而非獨大甚至獨裁。因此「在野獨裁」這句話，政治意味大於實質意義。

