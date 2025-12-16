高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
新竹市長高虹安。本報資料照片
新竹市長高虹安。本報資料照片

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷原貪汙罪判決，改判「使公務員登載不實罪」6月、得易科罰金。時事評論家、醫師沈政男再度神預測，他表示，一審時他就說高虹安不會有事了，接下來高虹安會復職，2026新竹市長連任將是探囊取物。

沈政男指出，高虹安涉嫌貪汙案二審被判無罪以後，另外的登載不實罪，因為可易科罰金，即使三審定讞，也不影響其市長職務。接下來，高虹安會復職，2026連任是探囊取物。

而誣告罪二審雖判6個月，但高上訴，更因貪汙罪二審無罪，誣告三審判決也將受到影響，不至於會讓她沒辦法執行市長任務。貪汙案三審，更因立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，正當性增加，若修法通過，那高的貪汙案三審就沒事了。

他進一步表示，助理費貪汙有兩種，一種是沒請助理但報公帳，這在修法後仍可論處貪汙罪；但若只是「大水庫理論」，也就是先墊後還之類的做法，根本就不是貪汙，而是讓立委與其他民代方便做事。

美國的作法是把助理資料全都公布出來，讓選民檢視，而不是交給司法人員監視，發票漏開、收據寫錯就把人抓起來關。他痛批，「台灣的法政體制根本就是個空殼子」，從卓榮泰曲解不副署便知，從上到下都在亂搞，還自以為是正義的化身。

沈政男強調， 他在一審就說高虹安不會有事了，或許你也這麼預測，就好像大罷免也有人說他預測準確！但他分析判斷的重點在於論述，尤其是證據與數據，確實機率的部分只能用猜的，但人心、人性與人的行為屬於科學，可以正確推論。

