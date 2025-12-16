福麥5.9億RDX標案風波未歇 凌濤提3點再度槓上顧立雄

福麥承攬國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案引發爭議，至今風波未歇。國民黨桃園市議員凌濤檢視國防部長顧立雄立院備詢內容，今提3點質疑，指福麥不論是投標前後取得RDX代理權都很可疑，但中央政府至今都沒有動作。

凌濤指出，國防部長顧立雄在立院備詢提到RDX時，曾強調「第一次對外採購」與「軍備局本來就有一定的產能」，但是又說「不宜多說產能」。20年沒有任何的改變招標條件，卻疑似刻意忽略，RDX情況特殊是第一次開標採購。大律師再怎麼縝密，都還是漏了口風破綻。

凌濤表示，福麥確實有可能投標前就取得代理權，但國軍過去有自製產能，過去數十年都沒有招標，難道不怕取得代理權後沒生意？若沒有招標是要賣給誰，還是說早已知道國防部要招標；福麥若是招標後才緊急取得代理，更啟人疑竇，室內裝修廠商對數十年沒招標的RDX竟能馬上掌握國際軍火10年獨家代理，沒有人穿針引線嗎？

凌濤也說，農委會啟動購蛋專案，超思花2個工作天復業承攬5億雞蛋，而福麥變更登記立即取得數十年都不曾出現的標案，堪稱台灣政府標案的「超思模式」，國防部都不用啟動調查嗎？檢調在告發後一定要盡速傳喚顧立雄。