影／高虹安可復職 邱臣遠恭喜高市長：已啟動交接

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠今受訪表示，恭喜高市長「司法還她清白」，市府也已啟動相關交接準備，期待她能盡快回到市政團隊。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠今受訪表示，恭喜高市長「司法還她清白」，市府也已啟動相關交接準備，期待她能盡快回到市政團隊。記者黃羿馨／攝影

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷原貪汙罪判決，改判「使公務員登載不實罪」6月、得易科罰金。隨著貪汙罪名不成立，外界關注高虹安是否復職及民眾黨後續政治布局。對此，新竹市代理市長邱臣遠今受訪表示，恭喜高市長「司法還她清白」，市府也已啟動相關交接準備，期待她能盡快回到市政團隊。

邱臣遠指出，市府已在第一時間責成相關局處，盡快完成相關交接與工作分配準備，也希望內政部能夠盡快通過高虹安市長的復職申請。他表示，期待高虹安市長回到市府，與團隊一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，回應新竹市民的期待。

邱臣遠也提到，在高虹安市長停職期間，他代理市長職務，感謝市府各級員工的辛苦付出。他說，這段時間不論是面對大罷免的挑戰，或是市政穩定推動，市府人員都親力親為、如履薄冰穩定推動市政。

邱臣遠表示，在這個值得慶祝的時刻，期待高虹安市長能夠盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前，回應所有民意與支持者的決心。至於媒體詢問民眾黨未來在新竹市長選舉的布局，邱臣遠則回應，今天是市政行程，黨務部分將另找時間再向外界說明。

高虹安 邱臣遠

