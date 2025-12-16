快訊

政院提刪家長懲戒權 綠委將自提版本籲強化親職支持

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法委員張雅琳（中）、陳培瑜（右二）與多個關注家庭與兒少權益的民間團體今天舉行記者會，強調修法重點不應僅止於刪修法條文字，而應同步強化親職教育、家庭支持與兒少保護配套，才能回應第一線家庭的實際需求。記者葉信菉／攝影
立法委員張雅琳（中）、陳培瑜（右二）與多個關注家庭與兒少權益的民間團體今天舉行記者會，強調修法重點不應僅止於刪修法條文字，而應同步強化親職教育、家庭支持與兒少保護配套，才能回應第一線家庭的實際需求。記者葉信菉／攝影

行政院提民法第1085條修正草案刪除「家長懲戒權」，引發社會討論。民進黨立委張雅琳、陳培瑜今與人本教育基金會、國教行動聯盟、台灣家長教育聯盟召開記者會，認為修法重點不應僅止於刪修法條文字，也要強化親職支持。張雅琳說，她將自提版本，將明確寫入正向引導原則，讓家長不再在教養中孤立無援。

現行民法第1085條規範，父母得於必要範圍內懲戒其子女，行政院會去年底通過民法第1085條修正草案，刪除父母得於必要範圍內懲戒其子女等文字，草案今年2月付委審查。

張雅琳指出，民法第1085條的相關規定源自近百年前的法律背景，當時「懲戒」概念本就建立在懲罰與處罰之上，已不符合現代社會對兒童權利與教養方式。多項近年調查也顯示，多數家長已逐漸擺脫體罰，期待以更理性、非暴力的方式陪伴孩子成長，法律卻仍停留在過去時代。

張雅琳說，她將提出修法版本，明確寫入「符合兒童不同發展階段的正向引導原則」，讓家長在行使保護與教養責任時，有清楚方向可依循，而不是只看到禁止性規定。家長有教養責任，但不能以身心暴力作為手段，國家必須提供相應支持系統。

陳培瑜則說，修正民法第1085條是為回應長期對親職支持與兒少保護制度不足，這一代家長已普遍意識到需要更多親職教育與教養協助，也願意與學校與社會溝通，但國家制度與支持明顯落後，尤其家庭教育相關預算長期偏低，無法回應第一線家庭的實際需求。

陳培瑜強調，孩子的困境往往與家長承受的壓力高度重疊，因此支持家長就是支持孩子。她呼籲教育部、衛福部或新成立的兒童及家庭署，都必須打破部會分工的藩籬，共同承擔親職支持的責任，讓教養不再只是家庭個別承受的風險。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，修法不只是為了孩子，更是為了家長，許多家長希望擺脫過去以暴力為核心的教養方式，卻苦於缺乏方法與支持。她呼籲政府不必等待修法完成，就應同步推動親職教育、家庭支持、心理諮商與喘息服務，讓資源真正走進社區。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，據2023年國教盟調查，有七成家長表示願意投入學習教養，但從衛福部通報數據可見，高比例的家內兒少保護案件，其根源多與教養資源匱乏、身心壓力過重等現實困境有關，反映不是家長不教，而是「教不起來」，政府修法不能只停留在刪條文的象徵性行動，更應同步提出具體家庭支持政策，包括親職教育、社區資源、特教個案協助等，才能真正落實兒少保護與家庭功能。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之則說，支持民法第1085條的修正方向，終結以「管教」之名合理化不當對待的法律空間。刪除「懲戒」一詞，並非剝奪管教權，而是要求教養方式轉向非暴力溝通，符合現代文明與國際人權標準。

民法 修法 張雅琳

