用「柯文哲的話」論告柯文哲收賄 檢察官：刀叉吃人肉很高雅

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，今天繼續就行收賄事實及法律檢辯交鋒。公訴檢察官引用柯文哲曾說過的話作辯論駐腳，指柯曾說過「用刀叉在吃人肉」都是很高雅的，批柯尤其不能收威京集團主席沈慶京的錢。

公訴檢察官表示，柯文哲說去年8月30日檢方54路搜索他，但起訴時剩的不多，事實上，搜索結果與聲搜書相符，聲搜書內指柯文哲「與民進黨決裂」、「為延續政治勢力與財團愈走愈近」，柯抗議，並不能去脈胳化或斷章取義。

檢方說，搜索當天下午在廉政署詢問柯筆錄，柯同意夜間詢問，硬碟內「小沈1500」第一間即問柯由誰製作，柯說沒辦法回答，還說「不能說捐給我，因為錢不是匯給我的」，柯的陳述不實；檢方說，檢方另於9月1日羈押庭提示此證據，柯說自己是「檔案狂」，還反問檢方上萬個檔案如何發現「小沈1500」？

檢方表示，因查辦貪汙案，才從檔案夾內「財務」欄找證據，檔案製作日期是202年12月27日，當時柯卸任市長回台大醫院工作，原檔案在2023年2月23日備份於硬碟中，加上檔案內有雙城論壇致詞稿、人事檢討、為書寫序等，因此百分百確認檔案由柯製作。

檢方論告說，工作簿Excel檔以月為單位記帳，「小沈1500」發生在2022年9至11月，這期間發生沈慶京酬謝幫忙、京華城取得建照、柯去工地剪綵，沈提領1600萬元支付柯1500萬元，沈沒有提出支出憑證，柯沒有要說明、也不聲請調查有利證據。

檢方說「帳冊就是金流證據，柯不要自欺人」，無論用途與目的，市長都不能收錢，尤其是收沈慶京的錢。

檢方說，柯文哲請民眾黨立委黃珊珊、前柯辦主任李文宗、召開募款委員會，黃珊珊後來向柯回報結果，柯回覆「小沈已給過了」，黃珊珊出庭作證認為是沈慶京已捐錢，排除其他不合理的說詞，檢方認定沈給了柯1500萬元。

檢方說，行收賄是密室犯罪，行賄人有領錢、收賄人有帳冊被核實，會計師范有偉、文華東方董事長林命群自認沒問題敢承認給錢，不過，沈慶京不敢。

檢方舉柯文哲曾說的話為辯論作駐腳，表示柯曾說「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋，那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」。