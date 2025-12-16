快訊

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

卓榮泰嗆倒閣…黃國昌9月前已「神破解」 加一條件就支持？

貪汙撤銷竹市府火速申請復職 高虹安最快今下午回市府

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，新竹市政府今已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請；內政部回應，將於收到其復職申請書後依法辦理。圖／報系資料照
新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，新竹市政府今已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請；內政部回應，將於收到其復職申請書後依法辦理。圖／報系資料照

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，新竹市政府今已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請；內政部回應，將於收到其復職申請書後依法辦理。

律師錢炳村指出，據地制法第78條第1項相關規定，涉犯貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止職務，市長停職將由副市長代理，如今高虹安已無貪汙犯罪事實，且改判刑期得易科罰金，並非必須入監執行，「既沒有貪汙罪，也沒有實際服刑問題，理論上可即刻復職。」

新竹市政府民政處表示，依據地方制度法第78條第2項，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處指出，市府已依照相關規定，於今宣判後第一時間向內政部提出復職申請。

據了解，高虹安助理費案一審宣判時，內政部當天下午就已發文，隔天就即刻將高虹安停職，市府今早已向內政部提出復職申請，高虹安預計最快今天下午即刻復職。

內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

內政部 貪汙 高虹安

延伸閱讀

高虹安貪汙撤銷改判 黃國昌：綠媒、名嘴、側翼要不要道歉？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

讓市政穩定問責清楚 時力新竹市議會黨團：理應讓高虹安復職

周榆修指高院判決昭告虹安沒貪汙 籲「停止司法追殺」

相關新聞

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。週刊爆檢調近日取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來的傳產金主，指證黃國昌是實際掌控「凱思國際」的負責人，並曾透過該公司進行資金運作。

用「柯文哲的話」論告柯文哲收賄 檢察官：刀叉吃人肉很高雅

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，今天繼續就行收賄事實及法律檢辯交鋒。公訴檢察官引用柯文哲曾說過的話作辯...

貪汙撤銷竹市府火速申請復職 高虹安最快今下午回市府

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，...

內政部：高虹安涉貪改判無罪可復職 收到申請依法辦理

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪汙罪判刑7年4月，經上訴，台灣高等法院今二審宣判，依使公務員登載不實偽...

賴總統創新名詞「在野獨裁」 學者：獨裁主要是行政權

賴清德總統昨日深夜發布錄影談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁...

歷任藍綠立法院長同台 蘇嘉全邀韓國瑜茶敘強調不帶政治意涵

立法院前院長游錫堃今天重返立法院，舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，這也是他卸任立法院長後，首度回到立法院。立法院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。