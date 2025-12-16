快訊

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

卓榮泰嗆倒閣…黃國昌9月前已「神破解」 加一條件就支持？

內政部：高虹安涉貪改判無罪可復職 收到申請依法辦理

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪汙罪判刑7年4月，經上訴，台灣高等法院今二審宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。內政部表示，依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

一審法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立法委員，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。今二審改判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

針對判決結果，高虹安透過文字表示，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

內政部表示，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。高虹安依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部 高虹安 地方制度法

延伸閱讀

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

讓市政穩定問責清楚 時力新竹市議會黨團：理應讓高虹安復職

高虹安案大逆轉 民眾黨：看見司法本該有的公平性

高虹安二審輕判將復職 民眾黨地方：市長提名無太大意外

相關新聞

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。週刊爆檢調近日取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來的傳產金主，指證黃國昌是實際掌控「凱思國際」的負責人，並曾透過該公司進行資金運作。

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

貪汙案撤銷竹市府火速申請復職 高虹安最快今下午回市府

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，...

內政部：高虹安涉貪改判無罪可復職 收到申請依法辦理

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪汙罪判刑7年4月，經上訴，台灣高等法院今二審宣判，依使公務員登載不實偽...

賴總統創新名詞「在野獨裁」 學者：獨裁主要是行政權

賴清德總統昨日深夜發布錄影談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁...

歷任藍綠立法院長同台 蘇嘉全邀韓國瑜茶敘強調不帶政治意涵

立法院前院長游錫堃今天重返立法院，舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，這也是他卸任立法院長後，首度回到立法院。立法院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。