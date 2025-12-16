快訊

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

卓榮泰嗆倒閣…黃國昌9月前已「神破解」 加一條件就支持？

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統創新名詞「在野獨裁」 學者：獨裁主要是行政權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院宣布不附署藍白版本財劃法，賴清德總統昨天晚間錄製影片力挺院長卓榮泰，呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案。圖／總統府提供
行政院宣布不附署藍白版本財劃法，賴清德總統昨天晚間錄製影片力挺院長卓榮泰，呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案。圖／總統府提供

賴清德總統昨日深夜發布錄影談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。學者認為，這沒有任何學理意義，「在野獨裁」不成立，若要說獨裁，主要是行政權。

賴清德表示，國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。包括強行推動洗產地、貪汙助理費除罪化、初選賄選行為合法化等，這一系列加速推動的濫權立法，這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益、社會的公平正義，將陷入立即危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥說，這是政治語言，沒有任何學理意義。若這樣就是在野獨裁的話，美國聯邦政府今年有40多天沒有經費運作，所以美國也是在野獨裁國家嗎？民主國家中，誰掌握國會的多數，誰就是這個國家主要的政治力量。以我國而言，我國是半總統制國家，若說獨裁的話，主要是行政權。

曲兆祥表示，我國不是內閣制國家，不可能有國會獨裁，也就不可能有國會裡的多數黨獨裁。他認為所謂「在野獨裁」不成立的，政治口號隨便喊喊，當作吵架本。

濫權 曲兆祥 美國

延伸閱讀

鍾佳濱：賴總統提院際協商 盼韓國瑜不出席就是沒出息

影／支持不副署 賴總統：台被推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣

「不開心就不守法」財劃法不副署 國民黨批賴政府比尹錫悅更獨裁

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

相關新聞

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。週刊爆檢調近日取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來的傳產金主，指證黃國昌是實際掌控「凱思國際」的負責人，並曾透過該公司進行資金運作。

用「柯文哲的話」論告柯文哲收賄 檢察官：刀叉吃人肉很高雅

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，今天繼續就行收賄事實及法律檢辯交鋒。公訴檢察官引用柯文哲曾說過的話作辯...

貪汙撤銷竹市府火速申請復職 高虹安最快今下午回市府

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。隨著貪汙罪名撤銷，...

內政部：高虹安涉貪改判無罪可復職 收到申請依法辦理

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪汙罪判刑7年4月，經上訴，台灣高等法院今二審宣判，依使公務員登載不實偽...

賴總統創新名詞「在野獨裁」 學者：獨裁主要是行政權

賴清德總統昨日深夜發布錄影談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁...

歷任藍綠立法院長同台 蘇嘉全邀韓國瑜茶敘強調不帶政治意涵

立法院前院長游錫堃今天重返立法院，舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，這也是他卸任立法院長後，首度回到立法院。立法院前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。