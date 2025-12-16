賴總統創新名詞「在野獨裁」 學者：獨裁主要是行政權

賴清德總統昨日深夜發布錄影談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。學者認為，這沒有任何學理意義，「在野獨裁」不成立，若要說獨裁，主要是行政權。

賴清德表示，國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。包括強行推動洗產地、貪汙助理費除罪化、初選賄選行為合法化等，這一系列加速推動的濫權立法，這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益、社會的公平正義，將陷入立即危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥說，這是政治語言，沒有任何學理意義。若這樣就是在野獨裁的話，美國聯邦政府今年有40多天沒有經費運作，所以美國也是在野獨裁國家嗎？民主國家中，誰掌握國會的多數，誰就是這個國家主要的政治力量。以我國而言，我國是半總統制國家，若說獨裁的話，主要是行政權。

曲兆祥表示，我國不是內閣制國家，不可能有國會獨裁，也就不可能有國會裡的多數黨獨裁。他認為所謂「在野獨裁」不成立的，政治口號隨便喊喊，當作吵架本。