歷任藍綠立法院長同台 蘇嘉全邀韓國瑜茶敘強調不帶政治意涵

立法院前院長游錫堃今天重返立法院，舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，這也是他卸任立法院長後，首度回到立法院。立法院前院長王金平、蘇嘉全及現任院長韓國瑜皆親自出席，四位前後任院長同台。而蘇嘉全致詞時也邀請韓國瑜與其他卸任院長們一同茶敘，並強調他們的茶敘不帶政治意涵。

游錫堃在會前受訪時表示，距離上一次踏入立法院已將近兩年，再次回到這個熟悉的地方，看到許多老朋友，內心感到十分高興。他指出此行最重要的目的，就是發表這本新書《台灣民主路書法集》。他也笑說一般書法集鮮少舉辦新書發表會，但這本作品承載的意義不僅止於書法，更是一段台灣民主發展歷程的凝縮。

針對近期的憲政爭議，游錫堃在訪談中三度重申「台灣民主路，大家一起走」，強調台灣是在十四億華人文化圈中，唯一實行民主制度的國家，得來不易，社會各界都應更加珍惜、共同守護，讓民主持續深化、向前邁進。