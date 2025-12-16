快訊

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐！高院今改判6月得易科罰金

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

技師法三讀 刪「罹精神疾病」歧視用語採客觀事實認定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今三讀通過技師法部分條文修正草案，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影
立法院院會今三讀通過技師法部分條文修正草案，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影

立法院院會今三讀通過技師法部分條文修正草案，針對現行制度涉及歧視性用語等爭議調整，其中以「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文「罹患精神疾病或身心狀況違常」文字，以符合身心障礙者權利公約（CRPD），另移送懲戒得列舉事實，提出相關事證。

技師法原條文第11條規範不發給執業執照樣態中，第1項第4款「罹患精神疾病或身心狀況違常」用語，違反權利公約不歧視原則。三讀條文明定，有客觀事實認不能執行業務；至於如何認定，立法院會通過民進黨立委林俊憲等人提案，除現行條文中，新增技師公會代表及學者專家組成小組；小組之組成及運作方式，由中央主管機關定之。

三讀條文也新增一項不發給執業執照的情形，明定技師若「依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序，且尚未復權者」，將不得核發執業執照，以確保專業服務的信賴基礎與社會公共利益。

為避免現行條文有關懲戒的第42條，被利用為解決私權爭執、影響調解或訴訟的手段，影響技師服務品質。三讀條文增列提出懲戒得列舉事實的文字，利害關係人發現技師有第39條規定之情事時，得列舉事實，並提出相關事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣（市）主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理之。

主管 立法院 精神疾病

延伸閱讀

影／林俊憲曾文溪後援會成立 麻豆封街造勢

台南最新民調出爐…林俊憲發動攻勢民調漸增 未影響陳亭妃過半支持

綠營台南2026最新民調數字 陳亭妃暫領先差距曝光

前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重

相關新聞

海纜七法全數三讀 非法危害相關設備可逕行沒收船舶等犯罪工具

立法院會今天三讀修正電信管理法、氣象法、商港法及船舶法，明定非法危害海纜設備可逕行沒收；非法危害氣象設施可罰200萬元；...

技師法三讀 刪「罹精神疾病」歧視用語採客觀事實認定

立法院院會今三讀通過技師法部分條文修正草案，針對現行制度涉及歧視性用語等爭議調整，其中以「有客觀事實認不能執行業務」取代...

我享多少社會保障額？圖解2024年支出 高齡數字最關鍵

主計總處15日發布2024年社會保障支出總額高達2兆6953億元，國人社會保障有效覆蓋率為94.8%，平均每人得到的社會保障11.5萬元，年增2312元。

終戰不到兩個月成軍 台灣首個官方交響樂團 國台交80年後重返創團之地

1945年12月15、16日， 台灣省警備總司令部交響樂團在台北公會堂舉行創團音樂會，由蔡繼琨擔任指揮，演奏曲目包括蔡繼...

歷史上的今天／涉弊獲判無罪 黃啟瑞1963年復職北市長

1963年12月16日，台北市長黃啟瑞奉准復職，交接典禮上午在台北市政府市長室舉行，由時任民政廳第一科長宋樹元、省主計處視察室主任寇宏斐及警備總部副參謀長劉伯中等三人監交。

公投連署潮帶動…內政部：自然人憑證供應回穩 每日發卡至少5000張

公投電子連署熱潮帶動自然人憑證申請數暴增，但部分戶政事務所出現缺卡狀況。內政部說，已協調加速生產，自今天起每天供應至少5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。