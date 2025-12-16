技師法三讀 刪「罹精神疾病」歧視用語採客觀事實認定

立法院院會今三讀通過技師法部分條文修正草案，針對現行制度涉及歧視性用語等爭議調整，其中以「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文「罹患精神疾病或身心狀況違常」文字，以符合身心障礙者權利公約（CRPD），另移送懲戒得列舉事實，提出相關事證。

技師法原條文第11條規範不發給執業執照樣態中，第1項第4款「罹患精神疾病或身心狀況違常」用語，違反權利公約不歧視原則。三讀條文明定，有客觀事實認不能執行業務；至於如何認定，立法院會通過民進黨立委林俊憲等人提案，除現行條文中，新增技師公會代表及學者專家組成小組；小組之組成及運作方式，由中央主管機關定之。

三讀條文也新增一項不發給執業執照的情形，明定技師若「依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序，且尚未復權者」，將不得核發執業執照，以確保專業服務的信賴基礎與社會公共利益。

為避免現行條文有關懲戒的第42條，被利用為解決私權爭執、影響調解或訴訟的手段，影響技師服務品質。三讀條文增列提出懲戒得列舉事實的文字，利害關係人發現技師有第39條規定之情事時，得列舉事實，並提出相關事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣（市）主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理之。