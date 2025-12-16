對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。週刊爆檢調近日取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來的傳產金主，指證黃國昌是實際掌控「凱思國際」的負責人，並曾透過該公司進行資金運作。

根據「鏡週刊」報導，一名過去與黃國昌交往密切的傳產金主，近日以證人身分向檢調製作筆錄。該名金主供稱，2022年間在黃國昌多次請託下，曾匯款新台幣1,000萬元至凱思國際帳戶，隨後這筆款項即被轉匯至「民報」。

該金主表示，自己並無投資「民報」的意願，匯款安排係依照黃國昌指示辦理，他不認識「凱思國際」掛名負責人李麗娟，與她未曾有任何接觸或往來，亦不知凱思國際涉及媒體狗仔運作跟拍政敵。

據報導，該金主在應訊時坦承，過去數年多次對黃國昌提供銀彈奧援，宛如土地公有求必應，金額逼近億元，且相關金流皆有紀錄保存。檢調因此認定，凱思國際實際決策與資金運用權，是由黃國昌主導，公司人員僅依其指示行事。

對於外界質疑，黃國昌先前多次否認收受不法利益，並強調坦然面對司法調查。檢調目前仍持續偵辦中，案件後續發展備受矚目。

