對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆
民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。週刊爆檢調近日取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來的傳產金主，指證黃國昌是實際掌控「凱思國際」的負責人，並曾透過該公司進行資金運作。
根據「鏡週刊」報導，一名過去與黃國昌交往密切的傳產金主，近日以證人身分向檢調製作筆錄。該名金主供稱，2022年間在黃國昌多次請託下，曾匯款新台幣1,000萬元至凱思國際帳戶，隨後這筆款項即被轉匯至「民報」。
該金主表示，自己並無投資「民報」的意願，匯款安排係依照黃國昌指示辦理，他不認識「凱思國際」掛名負責人李麗娟，與她未曾有任何接觸或往來，亦不知凱思國際涉及媒體狗仔運作跟拍政敵。
據報導，該金主在應訊時坦承，過去數年多次對黃國昌提供銀彈奧援，宛如土地公有求必應，金額逼近億元，且相關金流皆有紀錄保存。檢調因此認定，凱思國際實際決策與資金運用權，是由黃國昌主導，公司人員僅依其指示行事。
對於外界質疑，黃國昌先前多次否認收受不法利益，並強調坦然面對司法調查。檢調目前仍持續偵辦中，案件後續發展備受矚目。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言