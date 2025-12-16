助理費除罪化修法 民進黨團提復議

近幾年不少藍綠白民意代表捲入詐領助理費風波，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，助理費由立委統籌運用，引爆國會助理圈炸鍋，二項草案昨於立法院會順利交付一讀付委。民進黨立院黨團今天在立法院會提出復議，立法院長韓國瑜裁示，另定期處理。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，助理費修正案是「進步法案」，讓助理得到真正保障，薪資6萬元就是六萬元，不會再退到5000、1萬回來，是保護助理，不要讓助理成為共犯。不管是地方助理、國會助理等，薪水不打折，我國國會應趕上先進國家修法。

對於國民黨提出助理費修正案，民眾黨團昨表示，針對藍委陳玉珍提案，內部將開會討論。民進黨立委郭昱晴表示，公費助理制度需要改革沒錯，但改革應該是更透明、更明確、更保障勞權，而不是把可能涉及不當運用的行為，排除在法律之外。