快訊

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐！高院今改判6月得易科罰金

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

助理費除罪化修法 民進黨團提復議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
助理費除罪化修法，民進黨團提復議。圖／聯合報系資料照片
助理費除罪化修法，民進黨團提復議。圖／聯合報系資料照片

近幾年不少藍綠白民意代表捲入詐領助理費風波，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，助理費由立委統籌運用，引爆國會助理圈炸鍋，二項草案昨於立法院會順利交付一讀付委。民進黨立院黨團今天在立法院會提出復議，立法院長韓國瑜裁示，另定期處理。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，助理費修正案是「進步法案」，讓助理得到真正保障，薪資6萬元就是六萬元，不會再退到5000、1萬回來，是保護助理，不要讓助理成為共犯。不管是地方助理、國會助理等，薪水不打折，我國國會應趕上先進國家修法。

對於國民黨提出助理費修正案，民眾黨團昨表示，針對藍委陳玉珍提案，內部將開會討論。民進黨立委郭昱晴表示，公費助理制度需要改革沒錯，但改革應該是更透明、更明確、更保障勞權，而不是把可能涉及不當運用的行為，排除在法律之外。

立法院 助理費 國民黨

延伸閱讀

影／助理費除罪化惹議…林延鳳逼問何時打給陳玉珍 蔣萬安1句話回擊

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

韓國瑜現身助理工會抗議現場：我與卓揆都助理出身 酸甜苦辣都走過

影／陳玉珍與國會助理工會代表協商 達成三點共識

相關新聞

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。週刊爆檢調近日取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來的傳產金主，指證黃國昌是實際掌控「凱思國際」的負責人，並曾透過該公司進行資金運作。

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

還年輕選基市長再等等？ 童子瑋：基隆人願意再等嗎

基隆市議長童子瑋被視為民進黨在明年，挑戰基隆市長謝國樑尋求連任的強棒。童今天說，有很多勸進的聲音，如果有機會，為了基隆他...

台灣高端餐飲陷歇業風暴 為何「菜出不去、人進不來」？

芃卓、文公館、小樂沐、Orchid蘭餐廳、Longtail、Fireplay，這些台灣高端餐廳有些摘星過米其林、有些沒有；有的背後有集團支持、有的就只有主廚一夫當關。它們的共同點是都在今年宣布結束營運，有的歇業、有的轉型。台灣高端餐飲風光10年後正面臨一場歇業風暴，原因不外乎兩句話：菜出不去，人進不來。 今年8月台灣米其林指南公布名單前夕，市場上就有耳語：「有些餐廳今年如果再沒摘星，恐怕就要熄燈收攤。」如今回想，幾個月前的市場傳言並非空穴來風。

助理費除罪化修法 民進黨團提復議

近幾年不少藍綠白民意代表捲入詐領助理費風波，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助...

賴政府禁小紅書會流失年輕票？台派、黨內都指溝通不足

賴政府近期因資安、不配合反詐為由，封鎖中國大陸社交及網購平台小紅書一年，衝擊300萬名台灣用戶，遭藍白質疑反中反過頭，台派網友卻並非一面倒支持，質疑政府溝通做不夠，一定程度會使民進黨流失年輕選票，也有黨內人士質疑行政院未帶頭辯護，形成政府低調禁小紅書錯誤氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。