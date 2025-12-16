駐美副代表姜森：台灣邦交國對台美具戰略重要性

快訊

中央社／ 紐約15日專電

駐美副代表姜森今天在華府智庫「大西洋理事會」台灣研討會指出，台灣邦交國對台海穩定貢獻很大，對台灣與美國都很重要，都具有戰略重要性。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）發表，由中心副主任廖彥棻（Kitsch Liao）與客座學者佛斯特（Nik Foster）、維拉（Santiago Villa）完成的「中國翻轉台灣外交夥伴手段，美台合作提升台灣國際能見度」報告，並舉行「美台如何鞏固台灣夥伴嚇阻中國脅迫」線上研討會。

聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在開場演說指出，歷史顯示無法維持嚇阻將引來侵略，侵略帶來衝突，衝突引發戰爭，因此絕不能走向這條路。

他強調，必須在經濟、外交、軍事與科技等所有面向維持嚇阻力，與台灣站在一起，維持現狀，直到中國共產黨與台灣能和平討論雙方分歧，這是唯一的方向。

駐美副代表姜森就報告表示，與台灣建立正式外交關係的國家，對台海穩定貢獻很大，這些國家以自身方式維繫台海現狀，這不僅對台灣，對美國也很重要。這12個國家多位於加勒比海拉美地區與印太的南太區域，一個在非洲一個在歐洲。

他認為，在美國總統川普（Donald Trump）政府新政策下，西半球非常重要，美國最新公布的「國家安全戰略」顯示西半球地位顯著，另一個是印太地區，台灣利益在這些區域與美國相同。理事會的台灣報告重點在於，台灣與這些國家保持外交關係不僅是情感上的安排，而對台美都有戰略重要性。

廖彥棻指出，以邦交國聖露西亞為例，中國當時承諾在當地興建精神醫院，但聖國經歷10年與中國的關係，進度緩慢，當地人訝異並質疑為何需要10年興建醫院。聖露西亞2007年決定與台灣復交，工程終止，中方將所有可用工程材料運回中國並出售工地上的土方。

他說，即便斷交中方人員仍留在當地，希望改變聖露西亞的外交決定。

大西洋理事會全球中國中心非常駐學者迪索拉（Parsifal D’Sola）以宏都拉斯為例，宏國希望進入中國14億人口市場未能如願，導致總統選舉2陣營都以中方未履行承諾及欠缺成果為訴求，這明顯與宏國經濟有直接關係，所以雙方都打台灣復交牌。

