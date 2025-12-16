【專家之眼】西線無戰事 生活在他方的苗博雅們

美國總統川普的長子小唐納德．川普，12月7日在卡達多哈論壇上提到，摩納哥街頭超跑如布加迪、法拉利半數掛烏克蘭牌，質疑正在飽受戰火摧殘的烏克蘭，這些有錢人何以可以在西歐享受奢華的生活？他們的金錢從何而來？他暗示西方援助可能是這些富豪的金庫，而且他還指出，正當這些烏克蘭富豪在西歐過著紙醉金迷的生活時，烏克蘭農民階層卻必須在前線做絕望的抵抗。

小川普認為，烏克蘭的腐敗程度還超過了俄羅斯，並讓戰爭持續下去，澤倫斯基這樣的領導階層，才能從國外的援助資金上下其手。小川普並暗示，他的父親可能會放棄調解努力，不會讓美國「像個拿著支票簿的傻瓜一樣」。小川普的言論固然有為他父親洗白、甩鍋烏克蘭的用意，難免誇大，但他描述生活在西歐的烏克蘭富人生活，也的確不假。

不單純是「朱門酒肉臭」的問題，戰爭中的烏克蘭徵兵情況，也出現貪腐與不公的現象。現在媒體形容烏克蘭徵兵出現「巴士化」，所謂「巴士化」: 是指烏克蘭徵兵官員在白天檢查，街上行走的男性是否有豁免卡，一旦發現有年輕男子無法立即出示證件的人，立即將他們押上直達動員中心的巴士。網路上可以找到數千起這類「巴士化」的影片，大部分是今年拍攝的，包括徵兵官員追趕男子並向他開槍、男子在街上被徵兵人員用膝蓋壓頸致死，許多影片中男子的家人或朋友拼命阻止他們的親人被強行帶走，畫面令人震驚、鼻酸。

媒體報導一些烏克蘭新兵只接受了四十五天的基本訓練就被送往前線，根據烏克蘭指揮官表示，五至七成的烏克蘭新兵，在戰鬥的最初幾天內就被殺或受傷。

賄賂以逃避徵兵的案件也時有所聞，削弱了公眾對國家和軍隊的信任。有指控稱有多名官員向醫療機關行賄，使他們能夠偽造身體殘疾，從而逃避徵兵並可以離開該國。徵兵過程中存在嚴重的不公平現象，而鄉村地區和底層民眾承受了不成比例的負擔，這才出現小川普所說的: 前線都是一般農民的不公現象。

在大難臨頭，哪裡也都會有人大發國難財。賴清德在還說不清楚軍購內容，就編列1.25兆國防預算，這麼大塊肥肉自然吸引各方禿鷹的覬覦。還不用到這1.25兆的預算，最近就接連爆出各種軍火採購怪象。國防部RDX炸藥採購5.9億元標案，由台南室內裝潢公司得標，後續可擴充至14億元，國防部長稱其登記項目符合資格，所以合法合規。又曝出鞋類銷售公司中標二億元的軍火案，而且巧的是這些無軍工背景廠商又集中台南，讓人不免質疑背後有台南關係的政界及軍火掮客在幕後操盤。

最近苗博雅以俄烏戰爭為例，說現代戰爭下非戰區民眾仍可維持日常運作，她說若中共武統台灣發動對外島攻擊，本島仍可照樣上班上課，一副歌舞昇平景象。苗博雅的言論引發各方撻伐，認為她對台灣的國防以及戰爭的無知。

其實她說的並不全錯，從烏克蘭的貪腐到徵兵的不公，反觀台灣軍火採購的黑幕，就知道當戰爭來臨，有的台灣人還真的可以「馬照跑、舞照跳」，唯一錯誤的地方，就是這個場景不會是在台灣，而是在美國或其他國家。商人淘空國庫，政客製造分裂、挑動兩岸緊張累積政治資本，一旦戰爭真的爆發，很可能沒有所謂的同島一命，他們就會如同烏克蘭富人和菁英階層，舒適的生活在他方。