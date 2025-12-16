【專家之眼】國政空轉，卓榮泰曬悲摧黑白照要怪誰？

行政院長卓榮泰14日深夜在網路以黑白照發文，並於隔日確定不副署，立法院通過法案無法生效。此事違憲亂法，無庸贅述。人民只需想想：一旦行政院可以自由決定是否適用法律，立法院即失去作用。這是為何在野黨批評政府獨裁原因。倒是卓於深夜時分選用黑白畫面，看來悲切，旁人應覺奇怪，憲法規定的國家最高行政機關首長，位高權重，卻表現一副「人前風光，人後辛酸」情況，卓院長到底有什麼委屈？他的委屈是誰給的呢？誰又最該委屈呢？

從卓的發文來看，當前有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律。隔天除直接宣布不副署立院法案，還加註「立法院本次修正《財劃法》過程與內容，悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯」等文字。

然而，不論是西方學理，或台灣實際政治，都指出行政院最可能侵犯人權，也是每年編最多預算、花納稅人最多錢，台灣最有權的單位，領導卻如喪考妣，怪別人要摧毀憲政體制，最後還加扮大法官，認定監督他的機關違憲。奇妙邏輯正在考驗國人智商。

他的表現如此突兀，應該來自行政院長的非民選定位，以及他自認的長官—總統。關於前者，在民主制度裡，總統與國會都由人民選出前提下，行政院長沒有對抗任何一方的底氣。所以行政與立法的衝突，就只是總統與國會兩邊的鬥爭。卓是雙方衝突的棋子。他在記者會所謂「完成他不副署的權力」云云，就算不違憲，也是個空頭權力。

但行政院長定位一直如此，為何只有卓要發黑白照呢？這就牽涉到後者的問題，也就是賴總統的鬥性堅強了。

僅觀察這次操作方式，是賴先與黨內派系開會討論地方選舉事務、作態表示明年選舉前，盡量多拚民生議題、降低政治衝突氛圍後，隨即針對1.25兆元國防特別條例草案、院版《財劃法》修正草案等爭議法案，邀集黨籍立委開會，共商國是。該點出的是，從會中定調行政院長不副署、不執行法律都不違憲結論來看，賴最在乎的，是《財劃法》修正案。內部統一口徑後，再開口邀行政、立法、考試三院院長「國政茶敘」。

社會多把焦點放在賴找立法院長茶敘破局一事。然而，正如韓所指出，立法院是合議制，他不能代表國會多數意見，賴當過立委，如何不知？只是假裝自己有協調誠意，實際上，早已開始吹響準備鬥爭的號角了。

首先，說與黨籍立委共商國是，但派系已先開過會，喬好地方選舉利益後，再與派系立委們「共商」，只是走個過場而已。所以會議一片和諧，而奇妙的是，國家最高行政機關首長，在賴對立委的動員裡，只是被指揮的對象。且看11月時，行政院面對法案情況，考慮的救濟手段僅有覆議、聲請釋憲與緊急處分，不副署手段是黨籍立委先提的主張，而這次參與賴討論的立委說：總統考慮請行政院長卓榮泰，依憲法明文的「副署權」，針對後續及先前的各項法律案做出因應，黨團成員對此也一致支持。大家該注意，都已經事到臨頭了，還是總統「請」，而不是卓的意願。

其次，執政黨同日舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，公布多項爭議法案均遭到高比例民眾反對，呼籲藍白立委尊重民意。這是在為未來升高朝野對抗建立正當性。

第三，部分有法政背景的民間社團也很巧合的開了記者會，聲稱行政院長「不副署合憲」。

前面鋪陳舉動荒謬之處，在於他們拋棄了自身的身分定位，是黨派關係在起作用。以國會議員來說，他們最重要的憲政角色，是伸張民意、為人民看緊荷包。要做到這些事，以內閣制而言，有所謂國會優越原則，老牌民主國家英國俗諺云「除了不能使男人變成女人以外，英國國會沒有什麼不能做」；若從總統制出發，國會應該謹守權力分立制衡原則；就算是法國產生的雙首長制，也有尊重國會多數的行政權換軌設計。但是跟賴開會的立委們，卻聲稱自身權力所繫的機關毀憲亂政，破壞自身權威的正當性來源，對他們理當扮演的憲政角色毫無所覺。

而對於執政黨來說，過去他們給人民灌輸的，是該黨前輩如何堅持追求民主自由，對抗鴨霸政府形象。且不論當時動員口號有多少是真心還是奪權需要，第一次執政就出了貪污領導，腐化速度之快，讓人咋舌；當初他們從民代起家，批評各項選舉都贏的藍黨政府獨裁威權，現在變成少數執政，卻反過來聲稱國會不尊重民意。

大家多少知道賴的算計，但後果都要由卓概括承受。卓應該已經看到此點，所以黑白照應該是在為暗示任期將結束的委屈而發。他在上台前，是號稱身段柔軟、擅長協調溝通的政客，但因為賴的好鬥，他已經是史上提出最多覆議併失敗的行政院長，現在再加料成首位不副署立法院通過法案的行政院長。後世對卓的了解，恐怕只剩下此人政治手腕不足還想硬幹的形象。但這是他想當大官要付的代價，至於最委屈的，就是大約六成沒選賴的選民們。國政空轉，世界照樣運轉，台灣要為此付出代價，當然也包括所有人民在內。