京華城案昨起辯論…檢批收賄首謀 柯文哲嗆臆測編故事
台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，昨天開始為期八天的辯論程序，首日由檢察官對柯涉圖利、收賄罪論告。檢方認為，柯為京華城量身打造方案，收了錢對威京集團主席沈慶京的請求照單全收，犯圖利、收賄罪；柯庭後批檢方用臆測編故事。
庭審昨傍晚結束，柯文哲步出法庭說：「就一句話，法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」隨後離去。依規畫，柯與律師團今會對檢察官的論告正式回擊。
柯文哲被控向沈慶京收賄一五○○萬元部分，檢方表示，Excel檔是柯文哲的「帳冊」，有給錢的就是數字，且每一筆款都可驗證，帳冊私密性極高，並非黨工可以傳來傳去的資料，只有柯本人才知每筆內容；柯稱把金主傳喚到法庭作證是在政治迫害，但大多數金主是由沈慶京聲請傳喚。
圖利罪部分，檢察官表示，依據台北高等行政法院對京華城的判決，所謂一二○二八四平方公尺樓地板面積是「一次性」保障，沈慶京爭取回復，依都市計畫法申請容積獎勵，研議過程與結果違反法律保留原則，也違反平等原則。
檢方表示，柯文哲辯護人提出包括文華東方、南港輪胎工廠、南港工業區、亞灣、台北好好看等對照案，都有明確法律授權，唯獨京華城沒有，京華城細部計畫變更案，全國只有京華城可適用優惠。
