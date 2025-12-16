聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案昨起辯論…檢批收賄首謀 柯文哲嗆臆測編故事

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

台北地方法院昨審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，昨天開始為期八天的辯論程序，首日由檢察官對柯涉圖利、收賄罪論告。檢方認為，柯為京華城量身打造方案，收了錢對威京集團主席沈慶京的請求照單全收，犯圖利、收賄罪；柯庭後批檢方用臆測編故事。

庭審昨傍晚結束，柯文哲步出法庭說：「就一句話，法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」隨後離去。依規畫，柯與律師團今會對檢察官的論告正式回擊。

柯文哲被控向沈慶京收賄一五○○萬元部分，檢方表示，Excel檔是柯文哲的「帳冊」，有給錢的就是數字，且每一筆款都可驗證，帳冊私密性極高，並非黨工可以傳來傳去的資料，只有柯本人才知每筆內容；柯稱把金主傳喚到法庭作證是在政治迫害，但大多數金主是由沈慶京聲請傳喚。

圖利罪部分，檢察官表示，依據台北高等行政法院對京華城的判決，所謂一二○二八四平方公尺樓地板面積是「一次性」保障，沈慶京爭取回復，依都市計畫法申請容積獎勵，研議過程與結果違反法律保留原則，也違反平等原則。

檢方表示，柯文哲辯護人提出包括文華東方、南港輪胎工廠、南港工業區、亞灣、台北好好看等對照案，都有明確法律授權，唯獨京華城沒有，京華城細部計畫變更案，全國只有京華城可適用優惠。

柯文哲 沈慶京 京華城案

延伸閱讀

回應柯文哲 檢察官：盼政治歸政治法律歸法律

柯文哲曾說錢只是「轉個手」 檢察官批出事才切割：難道是車手？

北院審理京華城案 檢方：柯文哲知悉涉龐大利益仍送研議

檢察官論告柯文哲涉圖利 稱「為京華城打造獨一無二方案」

相關新聞

岩崎茂任我政務顧問 陸方怒提制裁…我外交部：嚴正關切

中國外交部15日宣布對我國行政院政務顧問岩崎茂採取所謂制裁措施一事，我外交部透過新聞稿表達嚴正關切，並重申我國政府的立場...

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

炸藥採購惹議 顧立雄駁量身訂做

針對福麥裝修公司承攬國軍炸藥採購，立院外交及國防委員會昨天邀國防部長顧立雄報告。顧立雄從會前受訪到場內答詢，都高聲強調過...

新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管

國防部長顧立雄上任一年半，首度在公眾面前與立委針鋒相對，強力駁斥外界對「裝修公司包攬炸藥」的質疑，宛如當年的大律師或黨產...

馬維拉 再登場？

軍方採購爭議不斷，前總統馬英九時期也被爆，曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九昨在臉書貼哏圖反酸：「我還要救援幾次？」

政務顧問岩崎茂遭陸制裁 我批陸無管轄權

中國大陸外交部十五日宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，日本首相高市早苗十五日說，針對中國與台灣相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。