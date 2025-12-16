聽新聞
藍委再爆：茶葉公司得標國防部伺服器案

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷巫鴻瑋林保光吳淑玲張宏業／連線報導

台南室內裝修業者福麥公司承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇昨天再爆，有茶葉公司得標國防部伺服器標案，難道維護方法是到國防部泡茶？民進黨立院黨團則開記者會回擊，若有不法歡迎檢舉，別對廠商貼標籤，打擊國防自主。

王鴻薇昨開記者會揭露，一一一年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案內容具敏感性，涉及資安與國安業務範疇，卻由一間位於高雄、資本額僅十萬元的鴻璋茶業公司得標，且鴻璋前負責人黃鴻鈞至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，立法院長韓國瑜上任後，鴻璋及黃鴻鈞被抓包偽造資格，對方不但拒絕給付，還提告韓國瑜，而最後敗訴收場。

王鴻薇質疑，這樣的廠商沒進黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近十年平均每年得標一千萬元的標案，且至少九件與國防部相關，令人感到不可思議。像一○七年度還獲標國防部「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案，如此劣質廠商都能得標，是把國防當開玩笑？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，國防產業開放參與，有任何不法歡迎檢舉提告，不要汙名化依法採購的國防自主項目，對民間廠商貼標籤。

針對外界質疑，鴻璋茶業現任負責人林姓女子與合夥人黃男大呼冤枉。林女說，兩人大學均主修資訊管理，畢業後經營茶葉批發，同時精進資訊本業；公司營業登記載明電腦設備項目，投標資格完全合法，是憑藉考取的上百張證照與專業規畫才獲青睞。

至於國民黨桃園市議員凌濤質疑南部鞋商大石公司竟能得標軍火採購，昨天上午前往台北地檢署，告發國防部相關經辦及人員涉犯貪汙罪及刑法圖利罪。

被指控的大石與福麥國際也透過律師發聲明，大石國際更指凌濤散布不實言論，將提出刑民事告訴。

