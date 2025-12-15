傳明年農地工廠輔導經費受阻 立委盼政策續推促正向成果

農地違章工廠輔導合法政策上路3年，至今已有3.2萬家低汙染未登記工廠申請納管，展現初步成果。傳出未來預算恐遭排擠並影響推動經費，導致政策延續性增添變數；對於未登記工廠，朝野立委肯定輔導成效，民進黨立委呼籲，無接續預算使行政機關綁手綁腳，也加深業者不確定感，長期下來對台灣來說並非正向成果。

1980年代，台灣出口工業達到高峰，產生大量工業用地需求，中小企業面臨用地取得費用高昂，以及申請程序繁複耗時的困境，農地工廠數量急速攀升，後續又因法規不完善和地方就業壓力，使得通報、拆除都極為困難；經濟部統計，全台農地違章工廠高達4.6萬家。

2019年「工廠管理輔導法」修法後，經濟部採全面納管、就地輔導，2023年起運用疫後特別預算成立特定工廠輔導團，建立地方政府、廠方與社區對話平台，納管後的工廠也需定期接受環保、消防與職安檢查，如未按期提交改善計畫、計畫遭到駁回，或未依進度改善，可開罰停工，甚至撤銷資格；並藉掌握農地工廠分布，評估區域環境負荷，降低環境汙染與違法風險。

為加速管理力道，經濟部研訂「優化工廠改善計畫審核指引」，協助縣市政府加快辦理進度，並定期舉行相關會議檢討。

傳農地工廠輔導政策明年可能受預算排擠影響，導致政策推動受阻，民進黨立委陳素月指出，農地工廠輔導政策是為守住農地資源與環境底線，避免農地持續遭到破壞，同時建立明確改善、轉型與退場機制，而非放任違規行為擴大，透過預算編列，積極輔導符合規範的工廠相當重要。

陳素月說，若無接續預算支援不只讓行政機關綁手綁腳，也加深業者不確定感，該推動的輔導進度被迫放慢，該完成的時程一再拉長，長期下來，對農地保護、環境治理以及地方經濟發展，都不是正向的結果，更損及配合法規進行合法化改善業者的權益。

國民黨立委楊瓊瓔也認同這項政策，她說，工廠管理輔導法修法，有利於解決長久以來土地違規使用及工業用地短缺的問題，「農地工廠」依法取得一般工廠登記後，享有一般工廠的權益，除可申請補助外，亦可永續經營，免動輒受檢舉影響產能，期間要符合消防、環保法規，才有機會辦理合法化。