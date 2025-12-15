【重磅快評】「馬維拉」不拉 賴總統改找「韓維拉」

從年金改革到國防軍購，賴清德總統近來每逢爭議常搬出前總統馬英九，被戲稱「馬維拉又來了」；馬英九今天忍不住貼哏圖反酸，「我還要救援幾次？」賴政府最新救援投手改為鎖定立法院長韓國瑜，賴總統的國政茶敘或行政院長卓榮泰的財劃法僵局，府院都喊話韓國瑜出手。民進黨先發烽火連天，才會不斷求助「馬維拉」和「韓維拉」。

福麥裝修公司得標國防部5.9億元炸藥案引發爭議，有國安人士指出，馬政府時期也曾向「馬桶廠商」採購裝甲；結果真相是，和成公司真的有研發軍工抗彈陶瓷材料，連雲豹甲車的裝甲材料都是該公司供應。此外，前總統蔡英文和賴清德近日談及年改議題都特別懷念「馬總統」，蔡指年金改革「是馬英九總統交接時特別交代我們要完成的工作」、賴清德則稱「馬英九曾說年金制度是即將掉落斷崖的火車，強調他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，問題是馬政府的年改本意不是要製造社會對立。

蔡英文或賴清德對馬英九念念不忘，讓人會誤以為現在還是馬政府當家。馬英九今天罕見在臉書貼哏圖，自嘲反酸「我不要再當救援投手了」，哏圖背景是棒球第九局滿壘、二人出局，一旁穿著「CT」棒球衣的賴清德則伸手怒喊：「就你上就上，還敢給我含扣」。AI圖更諷刺標註：「綠色執政品質保證」、「百工百業標軍火，萬水千山種光電」。

馬英九的哏圖獲得上萬人按讚、上千則留言，有網友打趣留言，「馬總統連任至今已經18年了」、「馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「依照賴清德的調度，在政治牛棚永遠都有馬英九選手備用，就可高枕無憂了」。

眼看馬英九不奉陪，賴政府最近寄希望於韓國瑜，賴總統今年一月就曾邀韓國瑜到總統府「喝咖啡」，賴政府聲稱朝野和解，但民進黨仍持續發動大罷免、覆議案，朝野衝突一觸即發，韓國瑜裡外不是人，藍營形容總統府是不懷好意的「鴻門茶」，連民進黨前立委沈富雄都直言「韓國瑜上當了」。

賴總統今天再度邀約國政茶敘，有過一次經驗的韓國瑜早早就婉拒，問題不在於喝茶或喝咖啡，而是賴、卓已拍板啟動朝野火車對撞，不論覆議案八戰八敗、行政立法僵局，卓揆韌性十足不下台，因為府院早已設好政治圈套，綠委王定宇喊話藍白提出不信任案，只要倒閣通過，賴總統就可以順勢解散國會。

賴政府選擇性遵守憲法，對民進黨不利就違憲、對自己有利就合憲，把閣揆當誘餌，就等在野黨掉進陷阱，反正犧牲一個卓榮泰，還有無數個閣揆備胎，只求能破壞國會藍白多數結構，這才是賴總統心目中「更大的民主」。民進黨昭告世人，不論救援派出馬維拉或韓維拉，永遠不必為勝敗負責的人，始終只有總教練賴清德。