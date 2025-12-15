快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

2013年廣大興案後赴菲律賓 前代表林松煥新書回顧雙邊關係修復

中央社／ 台北15日電
前駐菲律賓代表林松煥15日舉行新書發表會，回顧近40年外交生涯。中央社
前駐菲律賓代表林松煥15日舉行新書發表會，回顧近40年外交生涯。中央社

2013年廣大興案導致台菲關係緊張，前駐菲律賓代表林松煥今天於新書發表會表示，當時致力強化民間交流進而爭取外交待遇，之後促成雙邊漁業執法合作相關協定的簽署，這都成為雙邊關係回穩的關鍵。

林松煥的新書「百戰歸鄉：我的奮鬥歷程、時代見證與外交評析」今天發表。林松煥於1980年11月投入外交工作，曾派駐南非、史瓦濟蘭、馬紹爾群島以及挪威等地。2013年5月發生廣大興案導致台菲關係緊張，林松煥於2014年6月特任駐菲律賓代表近4年，外交經歷近40年。

被問及廣大興案後如何修復雙邊關係，林松煥於發表會表示，除了增加台灣與菲律賓的直航航班，也推動菲律賓旅客來台免簽，強化兩國民間交流。當時菲律賓全年來台從10幾萬人次逐步提升到40多萬人次。之後也因此促成外交人員免簽待遇。

在書中，林松煥指出，台菲漁業紛爭最大的障礙在於「劃界」，在政治現實及「一個中國」政策限制下，這是「不可能的任務」，因為如果要「劃界」菲律賓只能和北京去洽談。

書中回顧，林松煥於是避開「劃界問題」，選擇雙方共通部分即規範漁業執法時，應避免使用武（暴）力，同時建立執法合作機制、緊急通報系統及迅速釋放程序，終於在2015年11月5日在馬尼拉簽署「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」，並成立「技術工作小組」（TWG）會議。

書中強調，台菲簽約之後，林松煥如釋重負，算是完成任務，也在最後的外交任所，「打了美好的一仗」。

屏東縣琉球鄉籍漁船「廣大興28號」於2013年5月9日在巴林坦海峽，台灣與菲律賓兩國主張的專屬經濟海域重疊區域發生海上衝突，當時菲律賓公務船人員使用機槍及步槍對廣大興28號掃射，造成船長洪石成身亡，以及船上漁民輕重傷。

菲律賓 外交 廣大興案

延伸閱讀

菲律賓漁船遭大陸噴射水柱釀3傷 小馬可仕下令加強護漁

1人6狗三輪車組成一個家 馬尼拉街友因愛心走紅

性命垂危中…菲律賓土狗遭割舌引公憤 社福部長懸賞5萬元緝凶

近30名菲律賓產官人士來台 強化智慧港務合作

相關新聞

岩崎茂任我政務顧問 陸方怒提制裁…我外交部：嚴正關切

中國外交部15日宣布對我國行政院政務顧問岩崎茂採取所謂制裁措施一事，我外交部透過新聞稿表達嚴正關切，並重申我國政府的立場...

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

2013年廣大興案後赴菲律賓 前代表林松煥新書回顧雙邊關係修復

2013年廣大興案導致台菲關係緊張，前駐菲律賓代表林松煥今天於新書發表會表示，當時致力強化民間交流進而爭取外交待遇，之後...

【重磅快評】「馬維拉」不拉 賴總統改找「韓維拉」

從年金改革到國防軍購，賴清德總統近來每逢爭議常搬出前總統馬英九，被戲稱「馬維拉又來了」；馬英九今天忍不住貼哏圖反酸，「我...

「保護台灣利他利己」 美國學者余茂春解析美歐日澳對台新看法

美國學者余茂春今天表示，美國的戰略重心已在總統川普第一次任期時轉向對付中共，且美國、澳洲、日本與歐洲近期也對台灣產生新看...

達成多項共識！台菲勞工會議落幕 建海外技術人力直接引進制度

解決產業缺工，台灣預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，第10屆台菲勞工會議日前圓滿落幕，雙方達成多項共識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。