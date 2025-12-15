快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

「保護台灣利他利己」 美國學者余茂春解析美歐日澳對台新看法

中央社／ 台北15日電
美國學者余茂春今天表示，美國的戰略重心已在總統川普第一次任期時轉向對付中共，且美國、澳洲、日本與歐洲近期也對台灣產生新看法。示意圖，路透
美國學者余茂春今天表示，美國的戰略重心已在總統川普第一次任期時轉向對付中共，且美國、澳洲、日本與歐洲近期也對台灣產生新看法。示意圖，路透

美國學者余茂春今天表示，美國的戰略重心已在總統川普第一次任期時轉向對付中共，且美國、澳洲日本與歐洲近期也對台灣產生新看法，在台灣存亡、不受中共侵犯等議題上，「不只是台灣利益、也是美國利益，因此保護台灣是利他主義表現，也是利己主義必要性」。

台灣教授協會下午在濟南教會舉辦「從中共犯台意圖及川普總統的印太戰略，談台灣強化自我防衛能量及區域安全合作的必要性」論壇，前國防部長蔡明憲、台灣教授協會長薛化元，以及華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國研究部主任余茂春等人出席。

余茂春為川普第一次總統任期的中國政策重要智囊，他指出，美國的國防安全戰略過去數十年來，發生數次重大改變，第一次是1947年，為因應蘇聯擴張，美國通過國家安全法以整合全國工業、文教、科技、國防及情報網絡，將「對付蘇聯所領導的共產主義」，作為唯一目標。

余茂春說，最近的戰略改變起於2015年左右，川普2016年當選美國總統後，做出二戰以來最重大的戰略重心轉移，並在2017年10月推出國家安全戰略，從過往著重俄羅斯威脅以及中東地區的戰略糾纏，轉移到對付中共，重新建立美國的安全重點。從長遠角度來看，這是美國安全戰略自1947年來的重大翻轉，意義重大。

余茂春表示，俄羅斯的軍事與經濟實力均不及中共，而中共在軍備及現代戰爭領域的發展速度驚人、甚至遠超過俄羅斯，特別是超音速武器等飛彈技術有長足進步，但北京又與俄羅斯連結在一起，為此，美國強化國土安全防衛、建立反飛彈系統，並期盼盟友承擔更多的國防預算。

余茂春認為，川普與前美國總統拜登在對中戰略的不同之處，在於川普強調「嚇阻」，拜登更強調內涵實者互為矛盾的「競爭與合作」。

他指出，嚇阻的方式就是加強與盟友關係、提升盟友國際地位，同時聚焦集體與盟友防禦，而非倚靠單一美國，若盟友沒有決心，美國也不會給予幫助。綜觀世界各國，美國最好的朋友包括以色列、波蘭、韓國及日本，又以韓國與美軍指揮體系整合度最高，且韓國軍事、半導體工業更深度連結國防。

余茂春表示，美國過去認為台灣是民主燈塔、自由象徵，在很多道德面向具有示範作用。但近期美國、澳洲、日本與歐洲對台灣產生新看法，就是在台灣存亡、不受中共侵犯等議題上，「不只是台灣利益、也是美國利益，因此保護台灣是利他主義表現，也是利己主義必要性」。最顯而易見的，台灣半導體工業是世界龍頭，丟了台灣、對美國打擊很大。

至於「疑美論」，余茂春說，全球任何地方都有「疑美論」，因為美國不可能對一個國家做出百分之百的承諾。

美國 戰略 中共 國防部 日本 澳洲 疑美論

延伸閱讀

遭川普不留情面砲轟 歐盟為了這個國家不敢反擊

川普新國安戰略 日方憂心不同調

拜登要送的4架死神無人機 川普改要收錢 台不買了

主席熱門人選 哈塞特：聯準會須獨立 不受川普影響

相關新聞

岩崎茂任我政務顧問 陸方怒提制裁…我外交部：嚴正關切

中國外交部15日宣布對我國行政院政務顧問岩崎茂採取所謂制裁措施一事，我外交部透過新聞稿表達嚴正關切，並重申我國政府的立場...

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

2013年廣大興案後赴菲律賓 前代表林松煥新書回顧雙邊關係修復

2013年廣大興案導致台菲關係緊張，前駐菲律賓代表林松煥今天於新書發表會表示，當時致力強化民間交流進而爭取外交待遇，之後...

【重磅快評】「馬維拉」不拉 賴總統改找「韓維拉」

從年金改革到國防軍購，賴清德總統近來每逢爭議常搬出前總統馬英九，被戲稱「馬維拉又來了」；馬英九今天忍不住貼哏圖反酸，「我...

「保護台灣利他利己」 美國學者余茂春解析美歐日澳對台新看法

美國學者余茂春今天表示，美國的戰略重心已在總統川普第一次任期時轉向對付中共，且美國、澳洲、日本與歐洲近期也對台灣產生新看...

達成多項共識！台菲勞工會議落幕 建海外技術人力直接引進制度

解決產業缺工，台灣預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，第10屆台菲勞工會議日前圓滿落幕，雙方達成多項共識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。