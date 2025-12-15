立委為病友請命 籲補齊慢性阻塞性肺病治療缺口

快訊

中央社／ 台北15日電

社團法人台灣年輕病友協會與朝野立委今天呼籲，慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，唯有COPD防治正式納入公共衛生優先項目，加速補齊治療與政策端的不足，才能縮短不健康餘命，讓照護真正落實。

社團法人台灣年輕病友協會今天與民進黨立委蔡易餘黃秀芳王正旭、劉建國以及國民黨立委陳菁徽在立法院共同召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，提出上述訴求。

蔡易餘表示，他的父親是COPD患者，在50幾歲期間因咳嗽住院，越後期越常反覆住院，甚至無法睡覺，最後是接受器官移植後康復，而他希望政府在政策上可以多加著墨，包括如何透過早期醫治讓病症可以下降，減少病友住院或再住院的狀況。

黃秀芳指出，希望政府強化中重度COPD病友的治療與照護，也要降低再住院率，對齊「健康台灣」目標，並且加強健保資源投入，改善病友與家庭的照護品質。

年輕病友協會理事長潘怡伶表示，許多患者初期不知道該到哪裡篩檢，確診後也不了解治療穩定的重要性，使照護壓力落在青壯年照顧者身上，甚至影響工作，若能提供穩定有效的治療，不僅能讓病友維持生活能力、減少住院，更能降低年輕照顧者的負擔。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民呼籲，希望將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，朝降低再住院率、改善患者生活品質及縮短不健康餘命的目標前進。

