達成多項共識！台菲勞工會議落幕 建海外技術人力直接引進制度

中央社／ 台北15日電
勞動部今天表示，台菲雙邊資深官員共同與會討論重要勞務合作議題，雙方共提出10項議題，經整併討論後，達成4項重要共識。圖／聯合報系資料照片

解決產業缺工，台灣預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心，第10屆台菲勞工會議日前圓滿落幕，雙方達成多項共識，包含建立海外引進技術人力制度等。

勞動部今天發布新聞稿表示，第10屆台菲勞工會議日前圓滿落幕，這次台菲勞工會議輪由台灣主辦，菲方由移工部次長及馬尼拉經濟文化辦事處等一行與會，台灣方由勞動部次長陳明仁及駐菲代表處代表周民淦共同參與。

行政院日前通過「跨國勞動力精進方案」，預計明年首季在菲律賓設置首個官方跨國勞動力延攬中心。

勞動部今天表示，台菲雙邊資深官員共同與會討論重要勞務合作議題，雙方共提出10項議題，經整併討論後，達成4項重要共識，包含更新直接聘僱瞭解合作備忘錄，將合作範疇擴大至旅宿業等技術工作類別，並強化防制非法招募及人口販運的資訊交流機制。

其次為推動國與國直接聘僱技術人力，建立海外技術人力能力認可及引進制度，以提升人力引進效率與品質以及加強預防失聯移工工作，督促雙方仲介公司積極聯絡失聯移工及其家屬，鼓勵自行到案，並積極處理失聯移工醫療及遣返相關問題。

另外，針對非法招募及詐騙移工至第三國工作相關問題，雙方同意強化情資交換與加強管理機制，共同保障移工工作權益。

勞動部表示，將持續就台菲雙方達成的共識，積極規劃及推動後續相關事宜，持續深化台菲勞務合作夥伴關係，共同維護移工權益，促進雙邊互利發展。

勞動部 人力 勞動力 菲律賓

