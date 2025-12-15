出席國政茶敘 周弘憲提年改沒本錢踩煞車：未有財務改善方案前反對修法

賴清德總統今邀集行政院、考試院正副院長「國政茶敘」。針對立法院上周通過的停砍年金修法版本，考試院長周弘憲在會中表示，年改沒有踩煞車的本錢，退撫基金約在20年後，公教每年的收支短差會高達2000億元，在還沒有找出財務改善方案前，考試院反對修法擴大財務缺口。

周弘憲表示，考試院反對這次退撫法修法，因為退撫新制開辦起就不足額提撥，已累積巨額的潛藏債務，儘管2017年的年金改革使基金的財務有很大改善，但仍有高達2.96兆元的潛藏債務，公、教退撫基金仍會在2049年及2045年用罄。「無法永續」的危機一直存在，年改並沒有踩煞車的本錢。

周弘憲說，這次修法，將退休所得拉回2023年的替代率，年改不但踩了煞車，還倒退了兩年，對基金的財務帶來很大的傷害，也將導致公教退撫基金提前至2045年及2042年用罄，對於公教族群的權益造成傷害，對年輕的公教更是不公平。

他說，「明明知道水庫裡的水十多年後就會枯竭，而我們不但不節約，還設法用得更快一點，讓水庫見底的危機更快來臨。」就是這次修法的寫照。

此外，周弘憲說，為彌補實施個人專戶制的財務缺口，如由政府編列預算分年撥補，公、教總計需3370億元。而修法停止調降退休所得的新財務缺口，則須3600億元。兩者合計高達6970億元。

他表示，目前公教退撫基金的餘額才約1兆元，也背負近3兆元的潛藏債務，這些根本的問題還沒有解方，但這次修法又增加3600億元的新缺口，也完全沒有指出彌補的財源為何，雪上加霜。如果都要靠政府來撥補，又會是全體納稅人沈重的負擔。

周弘憲表示，近年來政府對公保的撥補、以及退撫基金的撥補和挹注，也各自投入了好幾千億元。但目前還不是基金財務最嚴峻的時候，根據精算報告，大約在20年後，退撫基金每一年的收支短差，公教合計會高達2000億，修法後短差還更擴大，令人憂心。

他認為，如果考量到其他職業別退撫和保險相關的潛藏債務，合計已超過20兆元，這遠超過政府預算可以支應的規模。因此在還沒有找出財務改善方案之前，考試院反對修法擴大財務缺口。