光明節傳槍響！澳洲邦代海灘大規模槍擊 吳志中：台灣堅決反對仇恨暴力

澳洲雪梨猶太節慶活動發生致命大規模槍擊，外交部政次吳志中今天透過社群媒體表達譴責，並強調台灣堅決反對仇恨與暴力；外交部說，目前沒有台灣人傷亡，並啟動緊急作為發布警訊。

雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動遭到槍手開火，這起事件截至目前一共造成16人死亡、40人受傷。

吳志中下午於臉書發文表示，台灣嚴正譴責攻擊澳洲邦代海灘參與光明節慶祝活動民眾的恐怖攻擊事件，並向受害者及其家屬致上誠摯關懷與哀思。

吳志中強調，台灣與澳洲人民及全球猶太社群共同面對這悲痛時刻，堅決反對仇恨與暴力，並支持以和平、尊重與包容作為共同守護的核心價值。

對此，外交部回覆中央社提問時表示，第一時間已掌握訊息，目前沒有台灣人傷亡，另新南威爾斯州警方已逮捕兩名嫌疑人，並請民眾暫勿前往該區。

外交部說明，駐雪梨辦事處目前已採取4項緊急作為，包括立即於駐處臉書發布警訊、透過TECO BELL通報平台通知台灣留學生此警訊、雪梨僑教中心同時於僑界群組發送提醒訊息，並與新州警方保持密切聯繫。

外交部提醒，旅外時應注意人身安全，倘遇緊急危難，請立即與當地警方及駐外館處聯繫，外館人員將於第一時間提供必要協助。