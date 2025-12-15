院際茶敘後再喊話！賴總統籲立院早日通過總預算

賴清德總統15日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對2026年度中央政府總預算案等議題進行交流，他強調，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。下午他出席「癌症新藥基金週年感恩大會」，再度呼籲立法院以民眾健康福祉為念，早日通過相關預算。

賴總統上午召開院際國政茶敘，立法院長韓國瑜不克出席。下午賴前往台大醫院國際會議中心，參加「癌症新藥基金週年感恩大會」，會前並未接受媒體聯訪說明院際茶敘相關事宜。

隨後，在活動中，賴總統致詞表示，有一句話說，「Personal is Political」（個人即政治），這是強調個人生活與社會政治環境的連結，個人的生活跟政治跟社會是連接在一起的，這句話的意思就是個人的事就是政治的事；人民的需求的事情，也就是政府的要負責的事情。

他提到，癌症已經連續43年蟬聯國人十大死因之首，面對如此嚴峻的挑戰，身為第一位醫師出身的總統，他當然責無旁貸。因此上任後，他在總統府成立了，「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年，達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴總統說，他上任第一年就編預算，今年已從公務預算挹注50億元到健保基金，明年度將再挹注50億元。更用平行審查制度加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓台灣的癌症用藥接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付，降低病友的經濟負擔。

賴總統強調，雖然政府對於癌症防治有完善的規劃，但如果明年度的中央政府總預算，沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益，勢必也會受衝擊跟影響。

賴總統重申，再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，讓台灣在癌症防治的道路上，可以走得更穩、更遠，他也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。只要國人健康，國家必定更強，也讓世界能夠擁抱台灣。