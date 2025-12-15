賴總統院際國政茶敘！韓國瑜不克出席…藍營黨團：不為總統背書很睿智

「為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整！」總統賴清德15日與行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲進行國政茶敘，原本要邀請立法院長韓國瑜，但韓已表達不克出席。賴盼考試院研議如何在新法下，保障公務人員權利。但國民黨團批評，行政院打算不副署法案，韓院長不出席為其背書很睿智。

合憲基礎進行法案

總統賴清德15日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。總統強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

賴總統致詞時表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財劃法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見。

茶會仍要順利進行

「本來希望以《憲法》第44條召開院際協調會解決紛爭！」賴總統強調，他身為總統，負有保護憲政秩序、推動國家政策推展之重責大任，後來從善如流循韓國瑜的建議改為院際茶會，雖然韓院長還是沒有辦法出席，但茶會仍要進行，因此特別感謝卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、周弘憲及考試院副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，賴總統總結說，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財劃法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整。賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久。

不該為賴總統背書

針對韓院長不出席國政茶敘，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，總統已經依照韓的建議改成茶敘，但韓竟以自己黨派利益為考量婉拒出席，令人不解且遺憾。但國民黨團書記長羅智強反駁說，行政院打算「不副署」立院所通過的法案是「獨裁」的行徑，「我們覺得韓院長的決定非常睿智，不應為獨裁的賴總統背書。」

