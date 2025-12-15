被指執政時也曾向「馬桶廠商」採購裝甲 馬英九：我還要救援幾次？

福麥室內裝修公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥原料採購，因該公司是衛浴及馬桶主要進口與修繕廠商，遭戲稱是「馬桶廠商」，不過，有媒體報導，國安人士指出，前總統馬英九時期也曾向馬桶廠商採購裝甲。馬英九今在臉書貼哏圖反酸「我還要救援幾次？」

國民黨質疑，福麥公司以5.9億元得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商「正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』！」

國防部澄清，依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督。媒體則報導指出，其實早在2013年，馬英九政府時期就曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過防彈設備，而且在和成官網就曾在2011年、2013年貼出接獲軍方防彈設備訂單的公告，總金額加總金額至少5.94億元。

馬英九今在臉書發出哏圖，表示「我不要再當救援投手了」，更諷刺「綠色執政品質保證」、「百工百業標軍火 萬水千山種光電」。