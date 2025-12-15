民進黨團：「不副署」是合憲手段 力挺閣揆為憲政做最後把關

府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野修正財劃法，民進黨立院黨團今天齊聲力挺，稱不副署是合憲作為，在野黨若不滿可提倒閣。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，由於憲法法庭已經被癱瘓，沒有暫時處分的情況之下，閣揆不得不用副署為憲政做最後把關。

不過，民眾黨主席黃國昌質疑，提倒閣後行政院長卓榮泰不會下台，鍾佳濱說，憲法增修條文明確規範，不信任案投票通過，閣揆一定要下台，「黃國昌是不讀憲法，還是看不懂增修條文規定？」

對於國民黨立委羅智強稱若倒閣、解散國會，將有60天空窗期讓賴總統獨裁。鍾佳濱稱「沒這回事」，依內閣制精神，行政院會進入看守狀態；民進黨立委沈伯洋批評，國民黨從白色恐怖變成「白癡恐怖」，就算解散國會，行政院仍要依法行政，台灣是法治國家如何獨裁？

針對政院為何採取不副署作法，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說明，現在是反制的憲政時刻，必須反制立法院違憲亂政作為，且憲法37條所授權的不副署絕對合憲，財劃法也適合作為不副署議案，不副署是捍衛民主、維護憲法及守護國家的憲法行動，民進黨團支持。

對於藍白陣營此舉是獨裁，吳思瑤說明，從國會亂象可知，台灣沒有行政權獨裁，只有立院以席次多數暴力踐踏民主原則。藍白不信任的是行政院長卓榮泰，還是對自己沒有自信？民意是最後依歸，若藍白不滿行政院不副署，可依憲法授權採不信任案投票進行倒閣。