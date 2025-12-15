快訊

影／卓榮泰黑白照惹議 張麗善批：總統到閣揆「心中只有政治無法治」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
再修版財劃法覆議案遭立法院否決，府院高層研擬採取「不副署、不公布」反制，行政院長卓榮泰昨深夜曬出黑白照，雲林縣長張麗善今表示，從總統，到最高的行政首長「心中只有政治而沒有法治」。記者陳雅玲／攝影
再修版財劃法覆議案遭立法院否決，府院高層研擬採取「不副署、不公布」反制，行政院長卓榮泰昨深夜曬出黑白照，指將善盡「民主憲政守門人」職責。對此，雲林縣長張麗善今表示，從總統，到最高的行政首長都不遵守法制精神，「心中只有政治而沒有法治」，並指卓揆曬黑白照行為過於負面，希望他用正面積極態度面對立法院三讀通 過的法案。

張麗善表示，台灣不是極權的國家，是一個民主法治的國家。憲法應該要保證我們所有三讀通過的法案，行政院必須要有執行的責任跟義務，今天不只從總統，到最高的行政首長，對於這樣的一個法治精神，都不遵守，心中只有政治而沒有法治，人民期待的是府會和諧，立法院三讀通過的法案，行政院一定要落實執行所有福國利民的政策。

她指出，財劃法修法目標是希望增加地方政府經費，讓地方在第一時間、最有效率地執行基礎建設、民生福祉及社會福利，但政院「左手給、右手扣」，才會需要第二次修法，目的是希望保障地方政府一般補助款的法定責任。

張麗善更進一步指出，行政院因總統希望提高國防預算而大幅編列相關經費，「如果兩岸之間是透過和平對話，而不要對抗、也不要對立，我們為什麼要編這麼多的國防預算？」今天因國防預算占比過高，不僅排擠整體總預算，也壓縮各縣市在財劃法下的運作空間，連帶使許多民生與建設政策難以推動、無法落實。

她認為，今天應正本清源檢討的應是中央政府應與立法院進行充分溝通與協調，回到以民生經濟為核心的施政方向，將資源真正用於照顧人民。大家都要用理性跟智慧來合作來判斷，到底台灣要走向哪裡。不能以現在似是而非、積非成是的邏輯，而來顛倒是非，甚至唬弄百姓，到底什麼樣才是對的，還是要回歸理性。

張麗善強調，憲法就是要保障我們人民在台灣這塊土地，在中華民國的這樣的一個國家之下，都能夠安心安全的生活，才是我們最大的福祉。

對於卓揆曬黑白照一事，張麗善直言，卓榮泰院長用黑白照傳遞訊息，「我覺得這可能是一個比較負面的傳遞。」希望他正面積極的態度來面對所有立法院三讀通過的法案。她強調，立法院是最高民意機關，立委提出並通過的法案，都是站在人民最大福祉的立場審議，既然完成三讀，行政院就應負起執行責任；若仍有不同意見或需要調整之處，應坐下來談，才是人民福祉。

