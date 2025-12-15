【重磅快評】卓榮泰黑白照只是賴清德大賭局的一部分

財劃法覆議案遭立法院否決，府院擬「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也要比照，賴清德總統今邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲茶敘，但韓婉拒出席，卓揆深夜發黑白照，宣稱他將善盡「民主憲政守門人」職責，就算拚了命撲倒在球門前。卓揆揮棒作勢擊出犧牲打，綠營群起叫囂在野黨提倒閣，但黨務系統只提國會改選，卻不提換閣揆，箇中有何奧妙？

行政院針對財劃法提覆議立院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城的說法值得關注。他表示行政院對立法院負責，但前提在於立法院通過的法案及預算須合憲合法。覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如不認同，可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。

除了中央黨部定調，綠營也不少人附合。例如，前綠委莊競程即稱，若行政院不副署、不執行就是獨裁，不副署之後還有民主的處理方式叫做倒閣啊！有種就去倒閣啊！」；更有綠營名嘴頌讚民進黨今天是「D day！國會濫權大反攻！」，賴清德領導的中央政府為民主、公義、憲政而戰，寫歷史、展氣魄！各種資訊顯示賴卓正在以憲法賦予的「法案不副署」的權力，逼迫在野黨進行倒閣，然後由總統宣布解散國會，立院全面改選，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。

李坤城沒提的重點是閣揆是否下台，依憲法增修條文規定，立院得經全體立委三分之一以上連署對行政院院長提出不信任案，如經全體立委二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；同時，總統於立院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院，立法院解散後，應於六十日內舉行選舉。

換句話說，就今日情勢而言，在野提不信任案，其實只是作球給賴清德。正如白委黃國昌所言，在野提倒閣「卓榮泰會下台嗎？」；卓揆八次覆議失敗都不走人，不信任案通過，難道就會走人？ 而且，賴清德在兩次大罷免失利後，從不曾提換閣揆，舉重以明輕，國會通過不信任案內，他又怎肯換掉願當他擋箭牌的閣揆，再來一個會比卓聽話嗎？

就務實面而言，目前行政院院長是總統任命，不須經由立法院同意。因此，即使立法院倒閣成功，總統仍可以選擇不讓行政院院長辭職，看來卓也將「賴」著不走。這也是沒民意基礎的卓榮泰堅稱要擔任「民主憲政守門人」的最大荒謬之處。

再者，總統在立院通過對閣揆不信任案後，是「得」宣告解散立法院。也就是說，總統是可以解散國會，也可以不解散國會。賴清德自可衡量當時政治情勢判斷是否改選；目前藍白好不容易才有制衡行政權獨大的武器，何苦平白繳械？而且藍白版圖有消有長，民眾黨未必同意改選，在野沒有必要此時提供賴清德挑撥藍白合作的破口，藍白若提閣只會淪為被動，並非上策。

這也是綠營全面叫囂「藍白有種倒閣」的原因，如果倒閣真的對民進黨有利，名嘴也說這是賴清德為民主、公義、憲政而戰，既然好處多多，既可守護民主憲政，又可重獲國會多數，完全執政，民進黨何樂不為？如果不是考慮改選後的風險，那裡還輪得到藍白來提？

不過，歷史告訴我們，賴清德從政以來就是愛賭，地方經歷不提，中央執政後 ，二次大罷免都輸，八次覆議都被否決，卓榮泰還是不動如山，藍白早已看清賴的套路，這次是不會入局。名嘴說這次是賴清德的大賭局，還真是沒說錯，賴清德真愛賭 ，卓榮泰也說他願意面對倒閣，那這次就民進黨自己來作莊吧！