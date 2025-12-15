快訊

「賴皮便當會」當起大法官？國民黨團：「不副署」是違憲獨裁

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強（中）及多位黨籍委員今天舉行記者會，批評賴清德總統憲政獨裁，違憲不執行立法院通過的法案。記者潘俊宏／攝影
府院針對財劃法擬採「政院不副署、法律不公布」方式處理，國民黨立法院黨團今早開記者會批評，現在是賴清德總統開「賴皮便當會」跟民進黨立委們當起大法官，自己就可以決定「不副署」，不但違憲，更是獨裁，隨便找個理由就可以不依法行政，真的讓台灣民主倒退30年。

立法院「再修正版」財劃法三讀後，行政院卓榮泰提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在今天公布法律。據了解，經綠營內部討論，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，行政院長卓榮泰今天下午3時30分親自主持記者對外說明最終決策。

國民黨團書記長羅智強批評，「賴錫悅總統」上周五開「賴皮便當會」，把自己的便當會變成憲法法庭，「51+1戰隊的大法官們」討論結論就是卓榮泰「不副署」，不在乎憲法法理、憲政責任，真的滑天下之大稽，賴總統不要以為癱瘓台南市議會那套可以搬到國會，人民不會接受。

國民黨立委吳宗憲也說，總統居然用便當會取代選票，國家已走向專制獨裁；賴總統現在連內政也要一把抓，我國已走向「超級總統制」，民進黨卻宣稱這是防衛民主，完全是錯誤使用憲法，還找御用學者出來洗地，民進黨現在就是「順我者是頭家，逆我者是中共同路人。」

國民黨立委李彥秀指出，卓榮泰當「自殺炸彈客」說不滿意可以倒閣，是直接破壞了台灣好不容易建立起的價值跟尊重，而民進黨推不副署」、喊倒閣是想一石二鳥，一來逼解散國會，重新改選；二來可以換掉卓榮泰，換一個更聽話的院長，繼續毀憲亂政。

國民黨立委洪孟楷「依法行政很難嗎？」，卓榮泰說自己是民主守門員，實際看來根本是憲政破壞員，多次如假摔的「覆議失敗」，早該被裁判紅牌出場了，根本沒有在場上踢球的資格。國民黨立委葉元之也說，若隨便一個理由就可不依法行政，那社會就亂掉了，民進黨此舉是讓台灣民主倒退30年。

另外，有關今早總統府正進行國政茶敘，羅智強也批，賴總統要玩家家酒就自己去玩，先想用便當會取代國會，現在還辦茶敘，難道是宣布登基的登基大典？國民黨團非常支持立法院長韓國瑜不與會的決定，非常睿智。

國民黨立法院黨團今早開「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。記者李成蔭／攝影
