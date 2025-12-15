快訊

小紅書被禁 洪秀柱批賴政府因噎廢食、權力暴力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照)
國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照)

內政部宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，引發熱議。國民黨前主席洪秀柱批評因噎廢食、權力暴力，賴清德總統自稱最重視「民主與自由」，最後卻同意封鎖，還心安理得把年輕世代愛用的平台變成「政權犧牲品」。自稱進步的民進黨，對年輕人的網路人權有沒有一點尊重？

洪秀柱表示，很多年輕人會看小紅書五花八門的各種訊息，彷如網路小百科一般。相信重視青年人及喜歡看小紅書的朋友，對當今執政黨的作法實在難以忍受。

洪秀柱說，小紅書上大多是美妝教學、穿搭分享、旅遊攻略以及各種生活訊息，很多人靠它學化妝、學風格、找生活靈感。政府一句話，把年輕人每天使用的平台封掉，就像家長把孩子費心收集的卡牌全丟掉，還說是為了「保護」。這不是保護，這是權力暴力。

洪秀柱表示，民進黨以「打詐」為名，把小紅書封鎖一年，完全是粗暴、懶惰、無能的政治操作。內政部長劉世芳口口聲聲說平台涉入1706件詐騙、1.3億元損失，姑且不談其他類似平台的案件高達80倍，一天的損失就高達4億元，這些詐騙犯跑去哪裡？結果打詐是把小紅書300萬台灣使用者一起拖下水？

洪秀柱批評，這些使用者多數還都是年輕朋友。請問劉世芳，當詐欺犯搭上公車，不去抓詐欺犯，是不是要把公車封一年？這種荒謬行為，是妳對反詐作為的理解嗎？治不了詐騙，就封平台；抓不到犯人，就處罰全體用戶；做不好治安，就剝奪年輕人的資訊自由。這叫懶政、怠政、失能到極點。

洪秀柱說，賴總統更可惡，自稱最重視「民主與自由」，最後卻同意封鎖，還心安理得地把年輕世代愛用的平台變成「政權犧牲品」。自稱進步的民進黨，對年輕人的網路人權：網路空間的自由、生活、權益，到底有沒有一點尊重？化妝怎麼了？分享穿搭怎麼了？旅遊安排得罪誰了？難道因為年輕人比較政治弱勢，就要為執政黨的無能買單？

洪秀柱說，今天封小紅書，明天是不是所有年輕人愛用的平台，只要民進黨不高興，都可以被貼上「打詐」標籤而封掉？年輕世代的自由，不該被無能的政府踐踏，年輕世代的使用權，不該被政治犧牲。民進黨，不要再假裝保護人民了，你們只是在掩飾自己的治理失敗、治安崩盤、執政無能，不覺得丟臉嗎？

