財劃法不副署不公布...他引柯建銘常掛嘴上這4字批民進黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統（右)。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（右)。記者潘俊宏／攝影

行政院提財劃法覆議被在野否決後，最晚須今天公告，傳府院可能以「不副署、不公布」反制。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安批「賴清德總統，摧毀台灣民主最大元凶！」甚至最諷刺，柯建銘常掛嘴巴上的「毀憲亂政」到頭來竟是民進黨自己。

陳冠安說，賴總統邀綠委便當會拍板不副署、不執行立院通過的法律，認為這叫合憲。他就問，行政機關不遵守立法機關、民意機關的決議，這叫哪門子民主？賴清德口口聲聲一直說，民意代表不代表民意，要用更大的民主「大罷免」來制裁，結果大罷免大失敗被32：0，然後，現在還有臉說「藍白沒得到教訓」。

「人民投出來的民意代表說了不算，人民投出來的投票成果說了不算，就你賴清德一人可以決定民主是什麼、法治是什麼。賴清德的民主，是跟毛澤東學的嗎？」陳批評，當立法院通過的決議、法律，行政機關可以決定要執行哪些、不執行哪些，那立法權將蕩然無存，台灣民主也將被掏空。

陳嘆，連柯建銘都知道這樣做不對，行政院不應不副署不執行，就你賴清德卓榮泰仍要摧毀台灣民主？

