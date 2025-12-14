聽新聞
0:00 / 0:00

民眾提嚴查陸配成案 藍白：不應歧視

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，不少網友支持，也有網友認為侵害人權、劍指陸配。圖／取自公共政策網路參與平台
民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，不少網友支持，也有網友認為侵害人權、劍指陸配。圖／取自公共政策網路參與平台

有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，做法包括切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職，行政院應結合內政部等多個部會即時記錄此類人士在台不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等，被解讀「劍指陸配」，成「賴十七條」效應。

由於提案已達政府機關回應門檻，由衛福部主責回覆，最遲要在一月十六日前回覆。行政院對此沒有回應，內政部移民署說，屆時將在該平台具體回應。

國民黨立委陳玉珍表示，中華民國憲法有平等原則，侵犯人權原則是違反國際上的人權公約，中華民國是進步國家，不應該有如此歧視的行為；民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，陸配來台結婚生子，早已是台灣人的母親，也跟土地融為一體，不應該受到任何歧視，既然提案已經在平台完成連署，請相關機關先了解實際情況，然後再依照規定進行檢討。

賴總統今年初舉行國安高層會議後首度公開稱「中國是境外敵對勢力」，並提十七項因應策略，國內日前也因陸配參政議題爭論不休。

一名網友「Joshua Liao」上月在公共政策網路參與平台提案，建議政府針對來自高風險來源地區配偶，適當延長取得我國國籍或戶籍的年限，採分級分類的身分管理制度；入籍前應切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職、無參與任何可能危害我國民主安全組織活動，並限縮健保依親納保條件。

提案也建議由行政院統整內政部移民署、衛福部健保署、法務部調查局及國安相關單位，共建風險資料庫，即時記錄與評估此類人士在台行為，如不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等。

不少網友在底下呼應「拒絕六改四，享用健保資源」、「台灣是台灣，中國是中國，不能混在一起」，也有人質疑用政治追殺最弱勢陸配，嘲諷「台灣人權大大往前進一大步」。

延伸閱讀

年金停砍 全教產黃耀南點名「全教總」跟民進黨汙衊公教

遊說白委反助理費除罪化 張啓楷被「寄予厚望」原因曝光

現身挺國會助理遭嗆 張啓楷反批：民進黨立委跑哪去？

「小商人」不看好張啓楷選嘉市長 張啓楷親回留言21字

相關新聞

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

卓榮泰深夜曬黑白照：將善盡「民主憲政守門人」職責　阻止違憲行為

行政院長卓榮泰14日深夜發出他的黑白照，指當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必將善...

民眾提嚴查陸配成案 藍白：不應歧視

有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，做法包括切結未擔任境外敵對勢力政...

除罪化爭議大 黃國昌：助理費公款公用是底線

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法引發爭議，傳出民眾黨團經過討論決定「擱置」提出自家版本。民眾黨主席、立法院黨團總...

藍擬緩推陸配6改4 民生法案優先

國民黨立委近日推動國籍法等修法草案，遭綠營頻頻攻擊。據了解，國民黨立法院黨團基本上定調「修國籍法」、「陸配六改四」先暫緩...

出席丹娜絲風災感恩會 賴清德：痛苦會過去 美麗會留下來

今年7月丹娜絲颱風造成台南溪北及沿海地區上萬戶民宅受損，為感謝參與救災及捐款單位，台南市政府今舉辦「台南丹娜絲風災感恩會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。