民眾提嚴查陸配成案 藍白：不應歧視

有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，做法包括切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職，行政院應結合內政部等多個部會即時記錄此類人士在台不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等，被解讀「劍指陸配」，成「賴十七條」效應。

由於提案已達政府機關回應門檻，由衛福部主責回覆，最遲要在一月十六日前回覆。行政院對此沒有回應，內政部移民署說，屆時將在該平台具體回應。

國民黨立委陳玉珍表示，中華民國憲法有平等原則，侵犯人權原則是違反國際上的人權公約，中華民國是進步國家，不應該有如此歧視的行為；民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，陸配來台結婚生子，早已是台灣人的母親，也跟土地融為一體，不應該受到任何歧視，既然提案已經在平台完成連署，請相關機關先了解實際情況，然後再依照規定進行檢討。

賴總統今年初舉行國安高層會議後首度公開稱「中國是境外敵對勢力」，並提十七項因應策略，國內日前也因陸配參政議題爭論不休。

一名網友「Joshua Liao」上月在公共政策網路參與平台提案，建議政府針對來自高風險來源地區配偶，適當延長取得我國國籍或戶籍的年限，採分級分類的身分管理制度；入籍前應切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職、無參與任何可能危害我國民主安全組織活動，並限縮健保依親納保條件。

提案也建議由行政院統整內政部移民署、衛福部健保署、法務部調查局及國安相關單位，共建風險資料庫，即時記錄與評估此類人士在台行為，如不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等。

不少網友在底下呼應「拒絕六改四，享用健保資源」、「台灣是台灣，中國是中國，不能混在一起」，也有人質疑用政治追殺最弱勢陸配，嘲諷「台灣人權大大往前進一大步」。