藍擬緩推陸配6改4 民生法案優先

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

國民黨立委近日推動國籍法等修法草案，遭綠營頻頻攻擊。據了解，國民黨立法院黨團基本上定調「修國籍法」、「陸配六改四」先暫緩，本會期很可能就不處理，全力衝刺民生法案；有立委表示，就怕通過又成民進黨側翼攻擊對象，或不被政府執行，那就相當可惜。

據了解，國民黨團成員基本上有共識，先讓「陸配取得身分證六年改四年」等相關法案暫緩，聚焦民生議題，真的要修法也等到下會期甚至之後再說，不過還尚待黨團核心幹部正式拍板定案。

一名國民黨立委指出，國民黨這兩年明明推動許多民生法案，只是因為有關陸配的法案就被這樣攻擊，所有努力不該被這樣抹煞，再加上接下來馬上要面對二○二六年選舉，因此有滿多立委都建議暫緩，接下來聚焦民生法案，並全力衝刺。

另名國民黨立委則說，其實陸配在台灣生活很長一段時間，爭取自身權益無可厚非，不然立法院也不用通過新住民基本法；只是陸配爭取過程非常辛苦，也需要社會共識，免得被民進黨側翼攻擊。

國民黨團則表示，一切法案都照既定排程往前推進，黨團都有拿捏好節奏。

