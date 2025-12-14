除罪化爭議大 黃國昌：助理費公款公用是底線

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法引發爭議，傳出民眾黨團經過討論決定「擱置」提出自家版本。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌昨天表示，民眾黨團的態度就是開大門走大路，公款公用是沒有辦法退讓的底線，未來仍會虛心傾聽各界意見，但是目前沒有特定時程。

國民黨團回應，相關議題會持續聽取各界意見。提案人陳玉珍則說，本周三會有公聽會，聽取學者專家及實務界意見，還是希望把費用性質相關法令明確化，否則不同黨派遇到同樣情況卻是不同結果很奇怪，像是有民進黨籍議長緩刑、國民黨籍議長被判十二年。

黃國昌說，針對助理費修法的態度，民眾黨團的立場很清楚，制度化與法制化非常重要，不該淪為「初一十五不一樣」的問題根源，過去也有很多法官在判決明確點出爭點，有些人被用貪汙偵辦、有些人被用偽造文書偵辦，甚至有人最後都沒事，「是出了什麼問題？」