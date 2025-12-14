出席丹娜絲風災感恩會 賴清德：痛苦會過去 美麗會留下來

今年7月丹娜絲颱風造成台南溪北及沿海地區上萬戶民宅受損，為感謝參與救災及捐款單位，台南市政府今舉辦「台南丹娜絲風災感恩會」，總統賴清德也親自出席，並向所有投入救災、重建的夥伴，致上最深敬意與感謝，強調「痛苦會過去，美麗會留下來」。

賴清德致詞時說，今年7月丹娜絲颱風成為120年來第一個從嘉義市登陸的颱風，重創嘉南地區，許多鄉親家園遭到毀損，但風雨無情、人間有愛，各行各業投入救災的行動，充分展現台灣社會的溫暖力量。

他也提到，今天抱著感恩的心情，回到台南，出席這一場非常有意義的感恩會，從紀錄影片中看到颱風過後滿目瘡痍的景象，以及各界爭先投入賑災的身影，令人深受感動，相信「痛苦會過去，美麗會留下來」。

賴清德表示，雲嘉南災後復原前進指揮所由政委陳金德擔任指揮官，市府團隊在市長黃偉哲帶領下，各局處、里鄰長與志工齊心協力，國軍更調度兵力支援，「這次救災工作裡面，國軍也進入民宅裡面去幫忙，並不是沒有」，大家無償投入修繕，讓受災戶得以重建家園。

他也分享，七股西寮里是風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，當地里民在里長柯勝強帶領下，短短數日便募集超過49萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人互助精神，也令人欽佩，「台灣最美的風景是人，最強的是人與人之間的團結」。