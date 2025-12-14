快訊

影／賴清德出席一貫道大會 肯定宗教團體是社會防衛韌性關鍵一環

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統（右）今天出席一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，受到與會者熱烈歡迎。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（右）今天出席一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，受到與會者熱烈歡迎。記者潘俊宏／攝影

一貫道今天在桃園市國立體育大學綜合體育館舉行白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，賴清德總統下午出席出席致詞承諾，一定盡其所能帶領國人確保台灣的安全，同時致力於經濟發展，讓經濟果實為全國人民所共享，但是台灣面臨地緣政治、極端氣候等嚴峻挑戰，政府正積極推動全社會防衛韌性，這不只是要靠軍隊、政府，更要仰賴民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環。

賴總統表示，一貫道在全台灣有綿密的道場網路，有組織嚴謹的志工團隊，大家也有堅定的信仰與互助精神，在平時道場是修身養性、凝聚情感的中心，在災變發生時，道場就能轉換為緊急避難、物資集散、及心靈安頓的據點，感謝大家支持政府的防災工作，期盼大家未來能繼續推廣防災觀念，並與政府合作，建構台灣更堅實的防災體系，當國家需要的時候，不僅成為心靈安頓所在，也是穩定社會秩序、協助救災復原的一股實質力量。

賴清德總統今天出席一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，期盼道場能成為全社會防衛韌性的一環。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天出席一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，期盼道場能成為全社會防衛韌性的一環。記者潘俊宏／攝影

