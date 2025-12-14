聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴清德出席一貫道大會 肯定宗教團體是社會防衛韌性關鍵一環
一貫道今天在桃園市國立體育大學綜合體育館舉行白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，賴清德總統下午出席出席致詞承諾，一定盡其所能帶領國人確保台灣的安全，同時致力於經濟發展，讓經濟果實為全國人民所共享，但是台灣面臨地緣政治、極端氣候等嚴峻挑戰，政府正積極推動全社會防衛韌性，這不只是要靠軍隊、政府，更要仰賴民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環。
賴總統表示，一貫道在全台灣有綿密的道場網路，有組織嚴謹的志工團隊，大家也有堅定的信仰與互助精神，在平時道場是修身養性、凝聚情感的中心，在災變發生時，道場就能轉換為緊急避難、物資集散、及心靈安頓的據點，感謝大家支持政府的防災工作，期盼大家未來能繼續推廣防災觀念，並與政府合作，建構台灣更堅實的防災體系，當國家需要的時候，不僅成為心靈安頓所在，也是穩定社會秩序、協助救災復原的一股實質力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言