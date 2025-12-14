出席一貫道紀念大會 賴總統：期許合作建構堅實防災體系
賴清德總統今天下午前往桃園體育大學，出席「一貫道白陽祖師傳道120周年紀念感恩大會」。他表示，要代表國家感謝一貫道全體道親120年來教化人心、救助弱勢，對台灣社會的偉大貢獻，並期許道場未來能與政府合作建構更堅實的防災體系，成為台灣社會防衛韌性的重要力量。
賴總統表示，今年是一貫道白陽祖師傳道120周年，一貫道從白陽祖師傳道開始，歷經風雨，最後在台灣這塊土地上開花結果；宗教信仰是台灣社會一股安定的力量，無論是在偏鄉教育、弱勢關懷服務，或是災害發生時，都能看到一貫道道親伸出援手、撫慰人心，這種行善的精神正是台灣最美麗的風景。
賴總統表示，現在的世界局勢變化很大，無論是地緣政治的挑戰，還是極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨著嚴峻的考驗。為了守護共同的家園，政府正在積極推動「全社會防衛韌性」，而韌性不只是靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量。
賴總統表示，宗教團體正是建構防衛韌性不可或缺的一環。一貫道在全台灣有綿密的道場網路、組織嚴謹的志工團隊，以及堅定的信仰跟互助精神。在平時，道場是修身養性、凝聚情感的中心；在災變發生時，道場就能轉化為緊急避難、物資集散，以及心靈安頓的據點。
賴總統表示，感謝一貫道長期支持政府的防災工作，期待未來各地道場繼續協助推廣防災觀念，也能與政府合作，一起建構台灣更堅實的防災體系。當國家需要的時候，道親朋友們不只是心靈的後盾，更是穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量，期盼未來要繼續攜手同心，不只要讓大道傳承下去，更要讓台灣這個家園更加安全、更加堅韌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言