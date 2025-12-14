國防部：火工依美軍標準檢驗RDX案 如不合格將退貨

快訊

中央社／ 台北14日電

國防部今天表示，針對RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案，廠商交貨至軍備局205廠後，將由火工專業檢驗人員抽樣，並依美軍標準實施物、化性檢驗，合格始辦理結案付款；如不合格將退貨，由廠商回運原產地

國民黨立委近日指出，日前被爆料得標國防部RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案的福麥國際室內裝修公司，今年3月也得標中科院HMX炸藥採購案，要求相關單位說明室內裝修公司為何可得標上億元的國防標案。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部專案報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢，報告書已送抵立委辦公室。

針對各類型火藥原物料購案廠商資格標準訂定及審認作法，國防部在報告中表示，經清查近5年（民國110年至114年）火藥原物料採購案件，計「105公厘高爆戰防曳光彈發射藥」、 「B炸藥」、「班乃特傳火藥條等3項」、「M30發射藥」、「M2發射藥等2項」、「班乃特傳火藥等2項」6案。

國防部指出，各案原物料均為國內廠商無產製能力品項，為廣徵商源，購案均採公開招標以「內購外貨」方式辦理，並於廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項一般資格，鼓勵國內廠商參與國防產業。

針對「RDX海掃更」一案，國防部表示，為確保投標廠商具誠意參標，防止惡意棄標等影響採購公正行為，招標文件要求廠商投標時應繳預算金額3%（新台幣2474萬元）押標金擔保，以保障合約如期簽訂，並應於決標次日起18天內繳交履約保證金（預算金額5%、4123萬元），以督促其依約履行。

國防部強調，交貨至205廠後，由該廠火工專業檢驗人員針對廠商交貨標的實施抽樣，送交合格檢驗單位（含第三公正單位），並依美軍標準實施物、化性檢驗，檢驗合格始得辦理結案付款；不合格辦理退貨，由廠商回運原產地。

國防部指出，將持續落實國軍各類火藥原物料購案投標廠商文件審查，並於履約階段強化交貨驗收相關作為，確保交貨品質及產地來源無虞。

國防部 交貨 產地

