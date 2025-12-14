賴總統頒發2025總統盃黑客松 肯定創新推動數位轉型、淨零願景

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮。圖／截取自現場直播畫面
賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維來解決各項公共問題，希望將今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落，一起以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。

賴總統說，今年已邁入第8屆的總統盃黑客松，目前已累積41組國內松、14組國際松獲獎團隊，獲選提案內容相當多元，不只有優化醫療照護、提升社會安全，也涵蓋環境保護及交通改善等議題，許多優秀提案甚至已轉化為具體政策，融入在日常生活當中，推動台灣不斷向前。

賴總統指出，面對氣候變遷與數位轉型的雙重挑戰，今年國內松以「雙軸轉型 綠色成長」為主題，除了展現台灣推動數位轉型、淨零轉型的決心，也希望透過各位高手突破框架的創新行動，讓台灣更穩健地走在綠色成長的道路上；恭喜國內松5組脫穎而出的卓越團隊：包括「ReSchool 校地創生正循環」提升規劃效率，協助校園多元活用與地方發展；「AI綠色化學智匯診斷家」協助企業，打造一站式的化學物質風險評估與安全替代方案；「碳甲郎」規劃建立系統，追蹤管理營建工程的設計、施工、營運到拆除等各階段的碳足跡；「渣難」建構永續管理平台，讓每年超過12萬公噸的咖啡渣回收循環再利用，一點都不難；「肝苦人」整合捐血中心與醫院資源，建立緊急救難血品供應系統，提升偏鄉急救創傷存活率，強化醫療韌性；以及獲得AI應用獎的「真相只有一隊」，利用AI建構完整工地職安、進度與品質管理鏈，讓臺灣的透明工程治理邁進一大步。

賴總統表示，國際松的表現也不遑多讓，主題為「以數位創新打造韌性與永續的未來」，恭喜來自印度的「CropNow」團隊協助農民即時掌握作物健康情形，提升產量；以及台法聯手的「Beyond Hearing」團隊透過即時分析與定位聲音，協助聽障人士空間感知。

賴總統再次感謝所有參與總統盃黑客松團隊展現熱情與創意，運用數位科技探索兼顧創新與永續解方，無論是數位治理、低碳城市還是綠色產業提案，都充滿無限創意，也為台灣數位與淨零雙軸轉型注入強大動能，充分發揮總統盃黑客松價值；希望把今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落。

賴總統表示，今日也要跟獲獎團隊承諾，大家辛苦研究的計畫與成果，政府一定會審慎融入國家政策中；一起以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。

團隊 永續

