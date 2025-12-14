快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

影／賴總統推薦陸配麵店 鄭麗文批廉價做戲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文（中間長髮者）今到屏東縣黨部參加黨慶。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（中間長髮者）今到屏東縣黨部參加黨慶。記者劉星君／攝影

賴清德總統近日到台北中山「開封包公府私房麵館」，賴清德提到，郭老闆故事，說明台灣是多元、開放社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。國民黨主席鄭麗文今批說，廉價做戲，吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權，歧視特定族群做法嗎？？

國民黨主席鄭麗文說，中華民國憲法是保障尊重人權憲法，民進黨不要只要利用「中華民國」四個字，而對憲法的精神，憲法的價值視而不見。

鄭麗文說，今天每天都把陸配視為特定族群，不斷的歧視，剝奪他們的人權，甚至於把他們各個貼上標籤，彷彿中共同路人，這一切都沒有任何法律基礎，如今再一次廉價的做戲，吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權，歧視特定族群做法嗎？

鄭麗文批，「賴總統與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課！」

中華民國憲法 鄭麗文 人權 賴清德

延伸閱讀

賴總統邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文：虛假找人喝茶摸頭難解決問題

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

出席新北131周年黨慶批民進黨沒建設 鄭麗文：台灣不能沒底線耗下去

影／綠有意團結在野？ 鄭麗文：棄台獨黨綱反核就誠摯歡迎

相關新聞

賴17條後續效應？民眾提案要政府嚴查「高風險來源配偶」劍指陸配

近來有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，作法包括切結未擔任境外敵對勢...

國民黨啟動黃復興再造 何啟聖：需能參與決策、反映基層政策

國民黨主席鄭麗文擬啟動黃復興黨部再造，日前指派副主席季麟連籌組「黃復興再造籌備委員會」。致理科技大學教授何啟聖表示，再造...

影／賴總統推薦陸配麵店 鄭麗文批廉價做戲

賴清德總統近日到台北中山「開封包公府私房麵館」，賴清德提到，郭老闆故事，說明台灣是多元、開放社會，不管你從哪裡來，只要認...

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

不再搞全球霸權 美國新國安戰略告訴你的是「沒錢了」

美國日前公布了2025年版的國家安全戰略報告。台灣很開心，美國在報告中提了8次台灣的重要性；大陸那邊則認為美國的戰略退縮，有利大陸在東亞的主導權。就美國來說，這篇報告背後代表意義，其實就兩個字，美國「沒錢」了。

國民黨軍系再造黃復興 鐵票旗幟一揚黨內焦慮叢生？

國民黨主席鄭麗文選前承諾恢復軍系「黃復興黨部」運作，現已有動作。副主席季麟連籌組的「黃復興再造籌備委員會」日前召開第一次會議，宣布將重拾「黨務與選務」、「改變過去的刻板印象」。對這項舉措，立法院多位藍委以未聞訊或需黨團統一發言為由婉拒評論，採謹慎保留態度。軍系再起，如何運作？國民黨內抬頭觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。