影／賴總統推薦陸配麵店 鄭麗文批廉價做戲
國民黨主席鄭麗文說，中華民國憲法是保障尊重人權憲法，民進黨不要只要利用「中華民國」四個字，而對憲法的精神，憲法的價值視而不見。
鄭麗文說，今天每天都把陸配視為特定族群，不斷的歧視，剝奪他們的人權，甚至於把他們各個貼上標籤，彷彿中共同路人，這一切都沒有任何法律基礎，如今再一次廉價的做戲，吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權，歧視特定族群做法嗎？
鄭麗文批，「賴總統與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課！」
