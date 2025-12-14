英國代表愛香菜 前總統蔡英文留言附議她也喜歡香菜

英國在台辦事處代表包瓊郁接受中央社專訪提到，她最愛花生捲冰淇淋，且香菜不能少。辦事處亦在官方臉書分享報導，並笑稱「這是台灣高度爭議的話題」。前總統蔡英文留言附議，「我也喜歡香菜，在這樣的基礎上，祝福台英關係繼續深化」，引起網友熱烈的迴響。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）9日接受中央通訊社記者專訪時提到，來台前被告知台灣很方便，來台後則發現台灣不管是人民、氣候還是氛圍都非常溫暖，而YouBike則是她在台北移動的英雄；她也提到想當職業網球選手，若失敗會想當詩人，不過她最喜歡的運動是草地曲棍球，她希望能在台灣推廣此運動。

包瓊郁也透露，她最愛花生捲冰淇淋，且香菜不能少；英國在台辦事處也在官方臉書粉絲團分享中央社報導連結，並笑稱，包瓊郁已上任10個月，並加入台灣高度爭議的話題「她喜歡香菜」。

特別的是，前總統蔡英文也是「香菜派」。她在辦事處的連結下回應，「我也喜歡香菜，在這樣的基礎上，祝福台英關係繼續深化」，獲得許多網友按讚。

有網友則認真分析，香菜加在白蘿蔔貢丸排骨湯上特別加分，有些菜少了香菜就「精神」不起來了；也有多名網友提到，香菜一定要加好加滿。