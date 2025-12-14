賴17條後續效應？民眾提案要政府嚴查「高風險來源配偶」劍指陸配

近來有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，作法包括切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職，跨部會應即時紀錄此類人士在台不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等，獲6000人附議連署，卻也引發侵害人權、劍指陸配等討論。

賴總統今年初舉行召開國安高層會議，會後首度公開稱「中國是境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅、17項因應策略；內政部日前則主張依國籍法規定，擔任民選公職陸配必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，引發朝野衝突。

日前名為「Joshua Liao」的網友在公共政策網路參與平台提案，盼強化高風險來源配偶入籍門檻及健保制度防濫機制建議。內容提到，近年來我國新住民政策中出現部分高風險來源地區配偶，取得身分證及使用社會福利的情形，引發社會對國安隱憂與健保財務的討論，建議政府加強風險管理。

對於高風險來源地區配偶的定義，提案內容說明，是指涉及我國安全或財政風險較高的來源。

提案中也羅列幾項措施，包括「延長入籍年限、分級管理來源風險」，針對來自高風險來源地區的配偶，適當延長取得我國國籍或戶籍的年限，並採取「分級分類」的身分管理制度；並採「入籍前切結與嚴格審查」，切結書內容包含未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職、無參與任何可能危害我國民主安全組織活動等，以及「健保依親納保條件限縮」。

提案也要求「跨部會聯合查核與資訊透明」，建議建議由行政院統整例如內政部移民署、衛福部健保署、法務部調查局及國安相關單位，共同建置風險資料庫，即時記錄與評估此類人士在台期間的行為，如不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等。

該提案獲得6000人附議連署，已達政府機關回應門檻，由衛福部主責回覆，最遲要在1月16日前回覆。

儘管提案內未提及高風險地區來自哪個國家，但不少網友在底下呼應，高喊「拒絕六改四，想用健保資源」、「除去寄生蟲、除去藤壺」、「台灣是台灣，中國是中國，不能混在一起」，也有人質疑「用政治追殺最弱勢陸配，台灣人權大大往前進一大步」、「排外主要是想針對中國，那就針對中國。其他國家不該受到這些過度排外政策影響」。