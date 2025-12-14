民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團的態度就是開大門走大路，公款公用是沒有辦法退讓的底線，未來仍會虛心傾聽各界意見，但是目前沒有特定時程。

自由時報報導，助理費除罪化修法引發國會助理撻伐，有別於國民黨團強推此案，民眾黨團經過討論決定「擱置」，黃國昌與民眾黨前主席柯文哲都認為「不宜再搞下去」。面對國會助理極大反彈，黃國昌認為必須「擱置」提出修法，因此暫時不會提出黨團版本。

黃國昌今天受訪時表示，自己上周有跟柯文哲見面，但是並非討論助理費的事情，而是面對民進黨毀憲亂政，民眾黨未來到底該怎麼辦，兩人也有談及2026年選戰布局，等到時機成熟會再對外宣布，「因此有關助理費的問題，不在當天的討論範圍之內。」

黃國昌說，針對助理費修法的態度，民眾黨團的態度很清楚，就是制度化與法制化非常重要，相關爭議不該淪為「初一十五不一樣」的問題根源，過去也有很多法官在判決明確點出爭點，有些人被用貪汙偵辦、有些人被用偽造文書偵辦，甚至有極少數特定政治人物後來都沒事，「行為態樣根本都一樣，到底是出了什麼問題？」

黃國昌說明，對於民眾黨團來說就是開大門走大路，公款公用更是沒有辦法退讓的底線，未來也會依此原則虛心傾聽各界意見，「但是我們沒有特定時程，也沒有要為個案處理的政治動機跟目的」，絕對不同於民進黨當初為了個案推動國務機要費除罪化。