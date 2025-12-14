快訊

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌。記者林俊良／攝影
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌。記者林俊良／攝影

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團的態度就是開大門走大路，公款公用是沒有辦法退讓的底線，未來仍會虛心傾聽各界意見，但是目前沒有特定時程。

自由時報報導，助理費除罪化修法引發國會助理撻伐，有別於國民黨團強推此案，民眾黨團經過討論決定「擱置」，黃國昌與民眾黨前主席柯文哲都認為「不宜再搞下去」。面對國會助理極大反彈，黃國昌認為必須「擱置」提出修法，因此暫時不會提出黨團版本。

黃國昌今天受訪時表示，自己上周有跟柯文哲見面，但是並非討論助理費的事情，而是面對民進黨毀憲亂政，民眾黨未來到底該怎麼辦，兩人也有談及2026年選戰布局，等到時機成熟會再對外宣布，「因此有關助理費的問題，不在當天的討論範圍之內。」

黃國昌說，針對助理費修法的態度，民眾黨團的態度很清楚，就是制度化與法制化非常重要，相關爭議不該淪為「初一十五不一樣」的問題根源，過去也有很多法官在判決明確點出爭點，有些人被用貪汙偵辦、有些人被用偽造文書偵辦，甚至有極少數特定政治人物後來都沒事，「行為態樣根本都一樣，到底是出了什麼問題？」

黃國昌說明，對於民眾黨團來說就是開大門走大路，公款公用更是沒有辦法退讓的底線，未來也會依此原則虛心傾聽各界意見，「但是我們沒有特定時程，也沒有要為個案處理的政治動機跟目的」，絕對不同於民進黨當初為了個案推動國務機要費除罪化。

民眾黨 黃國昌 助理費 修法 國會助理 陳玉珍

相關新聞

賴17條後續效應？民眾提案要政府嚴查「高風險來源配偶」劍指陸配

近來有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，作法包括切結未擔任境外敵對勢...

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，傳出民眾黨團經過討論初步決定「擱置」，暫不提出修法版本。民眾黨主席、立法院黨團...

兩岸開戰能上班課？醫剖析台海戰爭2樣態 痛批這票人：把別人當傻子

台北市社民黨議員苗博雅日前提及現代戰爭僅部分地區受影響，指俄烏戰爭多數地區仍正常上班課。時事評論家、醫師沈政男說，台海若...

王金平從政50周年感恩餐會將登場 伴手禮搶先曝光

立法院前院長王金平在1975年當選立委，從政至今滿半世紀，南一中校友總會創會理事長吳榮彬發起「王金平感恩餐會」，12月2...

鞋廠僅花41天變軍火商？凌濤轟：賴清德時代更敢玩

國民黨桃園市議員凌濤昨爆料，台南大石國際股份有限公司過去以鞋業生意為主，卻在去年中旬轉作國防軍火生意，金額上看2億元。今...

2026港湖綠老將李建昌臉書宣布交棒了…讚陳又新好人材

2026選戰，爭取各黨提名新人已經積極布局、跑選區，民進黨已經八屆的北市港湖資深議員李建昌昨晚也首度在臉書宣布交棒，表示...

