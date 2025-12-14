兩岸開戰能上班課？醫剖析台海戰爭2樣態 痛批這票人：把別人當傻子

台北市社民黨議員苗博雅日前提及現代戰爭僅部分地區受影響，指俄烏戰爭多數地區仍正常上班課。時事評論家、醫師沈政男說，台海若爆發戰爭，敵軍若沒上岸就像烏克蘭，沒登陸像加薩戰爭，不論何種都影響生活，網路爛咖或青鳥還在胡扯能上課上班，不要把別人當成跟你們一樣傻。

沈政男指出，從烏克蘭人在戰爭照樣上班課說法，就能看出綠營討論事情粗糙貧乏、意氣用事；實際上，烏克蘭有500多萬學童，戰爭爆發後，400多萬人無法正常上課，其中前線地區有40萬學童無法上課的總日數遠多過新冠疫情。

俄烏戰爭初期，烏克蘭失業率逾3成，到了最近仍近3成，不是上班危不危險，而是「無班可上」，更不用說戰爭期間有數百萬人遷徙國外，上百萬人被徵召入伍。所以說，至少有3成烏克蘭學童與大人因俄烏戰爭無法上班上課。

他進一步表示，台海若爆發戰爭，敵軍若沒上岸就會類似烏克蘭，但如果登陸，就比較像加薩戰爭，加薩有9成7學校被毀，絕大部分學童都無法到學校上課。可見「戰爭，就不是你們能夠想像的」，不只上課上班，性生活也會受嚴重影響。

其實很多台灣老人家都有二戰經驗，但因台灣社會不重視，沒把那段苦難回憶與教訓傳承下來。經歷二戰的老人家都知道，就是每天跑空襲警報，哪能好好上課，別說上課上班，當戰爭到來，求生不得，求死不能，好死歹活都極大困難與痛苦。

沈政男痛批，戰爭對所有台灣人的人生與生活所造成的衝擊與影響，就跟所得一樣，每個人都不一樣。你可以為了你的政治目的，要求大家打到最後一兵一卒，但不會因為戰爭而得利，也沒有任何政治利益的人，不會跟著你走！

而台灣人颱風來要停班課班，新冠疫情得把人關在家兩周，連風雨與病毒都怕成這樣，戰爭期間照常上班課？他更表示，「凡是鼓吹戰爭沒關係，必要時不惜一戰的人，都有政治野心與既得利益！」戰爭，不是風雨、病毒來襲，而是槍砲彈藥，綠營網路爛咖或青鳥還在胡扯能上課上班！不要把別人當成跟你們一樣傻。