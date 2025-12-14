快訊

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

獨／江啟臣賀年看板首開掛 市長選戰箭在弦上

聽新聞
0:00 / 0:00

王金平從政50周年感恩餐會將登場 伴手禮搶先曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南一中校友總會創會理事長吳榮彬發起王金平從政50周年感恩餐會，他不僅是王金平的民間好友，也是螺絲大廠恒耀集團董事長。記者徐白櫻／攝影
南一中校友總會創會理事長吳榮彬發起王金平從政50周年感恩餐會，他不僅是王金平的民間好友，也是螺絲大廠恒耀集團董事長。記者徐白櫻／攝影

立法院前院長王金平在1975年當選立委，從政至今滿半世紀，南一中校友總會創會理事長吳榮彬發起「王金平感恩餐會」，12月21日將在高雄漢神巨蛋席開168桌宴請鄉親及政壇人士，會後致贈一只鶯歌瓷紀念杯與兩本人物傳記，藉由餐會表達感恩之情。

早年高雄縣政壇有紅白派之分，今年84歲的王金平被譽為白派掌門人，他自1975年以19萬4444票當選增額立委起踏入政壇，國會任期長達44年，歷任6任總統、23任行政院長，更擔任立法院長長達17年，推動逾3500項重要法案，紀錄無人能破。

12月21日的感恩餐會將由中華民國農會理事長蕭漢俊主持，王金平偕夫人陳彩蓮出席，高雄市長陳其邁、立委柯志恩，以及前高雄縣27鄉鎮市地方樁腳、白派長老與第二代代表等人皆受邀出席。

籌備會主委吳榮彬表示，他跟王院長都是南一中校友，兩人情誼深厚，一年365天，至少有30天在王金平路竹老家吃早餐、聊天；這場餐會純粹以感恩心情為出發點，沒有任何政治意涵，希望以最真摯方式致敬這位南台灣重要政治人物。

籌備委員會指出，王金平投入公共服務50年，全民健保、高鐵預算等重大民生政策都是他在立法院長任內敲槌通過，始終以「守中道、行正道、求和諧」為問政核心，不動用警察權的主持風格也成為立院佳話。

「馬王政爭」與「太陽花學運」則是王金平從政生涯的重要轉折，立法院前參事王耀德貼身觀察，撰寫並出版「不忘初心」紀念書，書中回溯過往，對於當年的國民黨黨主席選舉與九月風雲有細緻描繪，替歷史留下紀錄。

「王金平感恩餐會」，12月21日將在高雄漢神巨蛋席開168桌宴請鄉親及政壇人士，受邀人士的伴手禮為兩本書及王金平字跡的紀念杯。記者徐白櫻／攝影
「王金平感恩餐會」，12月21日將在高雄漢神巨蛋席開168桌宴請鄉親及政壇人士，受邀人士的伴手禮為兩本書及王金平字跡的紀念杯。記者徐白櫻／攝影

王金平 立法院 太陽花學運 行政院

延伸閱讀

賴總統擬邀韓國瑜茶敘 王金平：可以去但不能參與決議

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

賴總統懷念公道伯：若立院執行「王金平精神」 政治氛圍有大幫助

影／今立院僵局難解 賴總統讚王金平過去很少逕付二讀

相關新聞

鞋廠僅花41天變軍火商？凌濤轟：賴清德時代更敢玩

國民黨桃園市議員凌濤昨爆料，台南大石國際股份有限公司過去以鞋業生意為主，卻在去年中旬轉作國防軍火生意，金額上看2億元。今...

2026港湖綠老將李建昌臉書宣布交棒了…讚陳又新好人材

2026選戰，爭取各黨提名新人已經積極布局、跑選區，民進黨已經八屆的北市港湖資深議員李建昌昨晚也首度在臉書宣布交棒，表示...

王金平從政50周年感恩餐會將登場 伴手禮搶先曝光

立法院前院長王金平在1975年當選立委，從政至今滿半世紀，南一中校友總會創會理事長吳榮彬發起「王金平感恩餐會」，12月2...

兩岸同婚男性逾9成？民眾憂恐有國安疑慮 內政部揭數據澄清

有民眾投書媒體，指陸籍男性配偶近年成長27.8%，恐有國安疑慮。內政部澄清指出，陸籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低...

「特考教室沒人報名」停砍公教年金引戰 張麗善挺修法：還公務人員公道

立法院會昨經表決三讀通過停砍公教年金案，行政院長卓榮泰說「台灣不能走回頭路」，在野、執政黨今針對停砍公教年金案持續交鋒。...

健保預算破兆卻尚未審議 賴總統喊話立院「應幫審中央政府總預算」

賴清德總統上任後推動「健康台灣推動委員會」盼結合醫界與社會各界力量，改善醫療環境、提升全民健康，賴總統今出席「振興醫院2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。