王金平從政50周年感恩餐會將登場 伴手禮搶先曝光

立法院前院長王金平在1975年當選立委，從政至今滿半世紀，南一中校友總會創會理事長吳榮彬發起「王金平感恩餐會」，12月21日將在高雄漢神巨蛋席開168桌宴請鄉親及政壇人士，會後致贈一只鶯歌瓷紀念杯與兩本人物傳記，藉由餐會表達感恩之情。

早年高雄縣政壇有紅白派之分，今年84歲的王金平被譽為白派掌門人，他自1975年以19萬4444票當選增額立委起踏入政壇，國會任期長達44年，歷任6任總統、23任行政院長，更擔任立法院長長達17年，推動逾3500項重要法案，紀錄無人能破。

12月21日的感恩餐會將由中華民國農會理事長蕭漢俊主持，王金平偕夫人陳彩蓮出席，高雄市長陳其邁、立委柯志恩，以及前高雄縣27鄉鎮市地方樁腳、白派長老與第二代代表等人皆受邀出席。

籌備會主委吳榮彬表示，他跟王院長都是南一中校友，兩人情誼深厚，一年365天，至少有30天在王金平路竹老家吃早餐、聊天；這場餐會純粹以感恩心情為出發點，沒有任何政治意涵，希望以最真摯方式致敬這位南台灣重要政治人物。

籌備委員會指出，王金平投入公共服務50年，全民健保、高鐵預算等重大民生政策都是他在立法院長任內敲槌通過，始終以「守中道、行正道、求和諧」為問政核心，不動用警察權的主持風格也成為立院佳話。