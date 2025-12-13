聽新聞
觀察站／綠只想透過政治鬥爭 迫使在野妥協

聯合報／ 本報記者程平周佑政

財劃法等修法爭議加劇朝野對立，行政院看似寧願「打臉」總統，以不副署總統所公布法律作為反制手段，也要捍衛憲政；但實際上，賴政府精心策畫這場政治大戲，看準的是在野不敢發動倒閣，避免國會遭解散、重新改選。對藍營而言，迅速脫離綠營設定的戰場，全力推動民生法案，讓民眾有感，才是正辦。

民進黨政府對由國會多數藍白主導通過的法案時有不滿，從先前的國會職權修法到近期財劃法等，綠營內部或親綠學者都曾湧現賴總統應該拒絕公布法律，或政院不副署或副署後不執行的聲浪。

然而，總統依法公布國會三讀法律是憲政「義務」，如果總統不公布法律，將是嚴重破壞權力分立的作為。而憲法規定，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長副署，或行政院長及有關部會首長副署；但這樣的制度設計，依常理較可能出現在總統、總理（行政院長）不同黨的情況，如今，總統、閣揆都是民進黨，行政院長若不願副署，自然是「別有居心」。

總統公布法律、閣揆不副署，立院三讀法律無法執行，「罪魁禍首」自然是閣揆，立法院刻責對象自然是行政院長，這也是為何綠營不斷放話，在野黨可提出倒閣案。然而，與倒閣案相隨的是，總統可以解散立法院。對在野黨而言，國會解散意味重新改選，政治成本過高，當然不輕易提出倒閣案。

賴政府利用憲政手段與巧門，將了在野黨一軍，就連藍營也坦言「的確沒有有效的反制之道」；雖然民進黨看似取得階段性勝利，但也凸顯綠營所想的根本不是朝野和解，而是透過政治鬥爭迫使在野妥協，未來的政局只會更趨混亂。

對藍白而言，不隨民進黨的政治攻勢起舞，用更大的力道推動民生福利法案，來達成更大的民主，才是現階段的上策。

